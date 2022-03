Balik ‘Aurora’: Sharon iwas muna sa kampanya

Kahapon ay nakabalik na sa lock-in taping ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa Ilocos Sur ang Megastar na si Sharon Cuneta.

So, taping mode muna si Sharon at si ‘Aurora’ na muna siya sa ABS-CBN action-drama series.

Noong una, ang alam ko ay kinakasa na ang presscon nila ni Regine Velasquez-Alcasid para sa ‘Iconic’ concert nila na magaganap sa Marriott Grand Ballroom ng Resorts World Manila.

So, malamang na after na ng ‘bubble’ ni Sharon sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ magaganap ang presscon nila ng misis ni Ogie Alcasid para sa ‘Iconic’ presscon.

May isang tinanong nga pala ako na malapit kay Sharon kung last cycle na ba ng Megastar ngayon sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ at a big “NO!” ang dialogue sa akin ng taong ‘yon.

Bongga!

Lolit kay Paolo: ‘Dalawin mo anak mo’

Birthday ni Paolo Contis noong Monday.

Tinanong si Manay Lolit Solis kung ano ang birthday wish niya para sa lalaking nali-link kay Yen Santos.

Sabi ni Manay Lolit, ang wish niya for Paolo ay magkaroon ito ng pamasahe papuntang New York City para madalaw nito ang anak na si Summer na kasama ng nanay nitong si LJ Reyes.

Eh, si Paulo Avelino kasi, after ng 3 shows nila nina Janine Gutierrez at Ogie Alcasid sa California ay pupunta ng NYC para dalawin ang anak niyang si Aki.

Nice!