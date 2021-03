Sino ang ayaw ng balidasyon? Karamikhan sa atin, kung hindi man lahat tayo, ay naghihintay ng balidasyon sa ating ginawa. Maraming paraan kung paano naibibigay ang balidasyon. Kung sa trabaho, uubrang promosyon, pagdaragdag sa sweldo o mga benepisyo. Balidasyon din ang maliliit na papuri. Tapik sa balikat. Paggawad ng plake o sertipiko.

Balidasyon sa isang matagumpay na negosyo ang paglaki ng kita, paglawak ng negosyo, o pagdami ng asset. Balidasyon sa isang mag-aaral ang pasadong marka, o mataas na marka. Karangalan, medalya, iskolarsyip, diploma. Balidasyon sa pagsisikap ng magulang ang magkaroon ng mabubuti at magagaling na anak. Balidasyon sa isang pinuno ang tagumpay ng kaniyang nasasakupan.

Maraming pupwedeng tanggaping balidasyon ang isang tao sa bawat papel niya sa buhay. Gaya kong isang guro, ama, asawa, kapatid, kaibigan, manunulat. Bawat isang papel sa buhay ay may ibang uri ng balidasyon. At maganda ang pakiramdam ko kapag may balidasyong hindi ko inaasahan.

Lalong masarap ang balidasyong hindi inaasahan. Iyong pasasalamatan ka, o kaya kikilalanin ang iyong ginawa. Ano ba naman iyong bigyan ka ng pasalubong ng asawa, o kahit yakap na hindi mo inaasahan. Hindi naman kailangang materyal na bagay ang balidasyon.

Pero may bagahe rin ang balidasyon. Lalo sa mga umaasang mabibigyan nito. Kung nagpursigi ka at umasang bibigyan ng papuri bilang balidasyon pero wala, masasaktan ka. Ganyan din sa trabaho. Nagpursigi ka at umasang mapo-promote tapos hindi ibinigay sa iyo. O kaya, mas malala, sa halip na sa iyo ibinigay ang balidasyon, sa ibang sa tingin mo’y hindi nagsikap.

Kaya naman, hindi nakapagtataka, ang daming nagbababad sa social media. Madali kasi ang balidasyon dito. Isang like, isang komento, isang share. Balidasyon na iyon ng iyong status, ng iyong pagsisikap. Halos instant.

May ibang ibinabatay ang balidasyon sa dami ng perang nakakamit, sa materyal na bagay. Kung hindi man sa katanyagan. Ayos lang naman ito. Ang hindi lang masyadong maganda ay kung iyon lang ang tanging ginagawang panukat sa kaniyang tagumpay.

Marami pa namang ibang maaaring maging balidasyon. Respeto ng kapwa, matatapat na kaibigan, pagmamahal. Mga balidasyong maaaring makamit ng kahit sinong nasa anumang estado ng buhay. Mga balidasyong hindi matutumbasan ng halaga o bagay, kahit siguro kayamanan.

Sa salitang Latin na ‘validus’ nagsimula ang salitang valid na pinagmulan naman ng balidasyon. Ang validus ay nangangahulugang pinagtitibay, o valid. Maaari rin ang salitang sapat o salitang katumbas bilang kahulugan ng validus. Kaya naman dito galing ang salitang ‘value’. Ang validus ay pagpapahalaga. Ang balidasyon ay pagpapahalaga sa kung anuman ang iyong ginawa.

Ngayong panahong ito, magandang balikan ang ating mga nagawa. May sapat bang balidasyon o pagpapahalaga dito? Naghintay ka ba ng balidasyon? O umasa? Nasaktan? O ipinagsalawang kibo na lamang.

Masarap makatanggap ng pagpapahalaga. Ngunit hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay hihintayin natin ito. Tumulong tayo, maglingkod sa kapwa. Magpakabuti. Kung mabibigyan ng balidasyon ay magpasalamat. Pero huwag naman sanang ito lamang ang ating motibasyon sa paggawa natin ng kabutihan.

