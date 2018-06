Balewala ang 50, ‘W’ pokus ni Stanley

HINDI big deal kay Stanley Pringle ang 50 points, pero binuyo siya ng teammates at coaching staff.

Sa 133-115 win ng GlobalPort kontra Columbian Dyip noong Biyernes, nagsalansan si Pringle ng 50 para ma­ging unang local na naka­gawa nito sa nakalipas na 14 taon. Naka-51 si Asi Taulava nang giyahan ang TNT sa 131-105 win laban sa Purefoods noong Mayo 16, 2004 sa Fiesta Conference.

Kinumpleto ni ­Pringle ang and-1 sa kalagitnaan ng fourth para ilista ang pang-48 niya sa laro.

“When I hit 48 points, the team wanted me to get two more points and told me to leak out. So I was like, ‘Alright’,” lahad ng 2014 top pick overall ng Batang Pier. “Coach (Pido Jarencio) didn’t even want to sub me out and he wanted me to score more.”

Sa 50-second mark ng laro, nilista ni Pringle ang pangalan sa kasaysayan sa pamamagitan ng pandiin na one-handed jam.

Hindi niya inisip ang 50, gusto lang niyang umiskor dahil buong conference umano ay saliwa ang mga tira niya.

“I was just thinking about getting the ball to the rim because my shot has been flat,” dagdag ni Pringle.