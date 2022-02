Balesin trip ni PNP chief busisiin

Binatikos ni Gabriela Party-list Rep. Arlene Brosas ang paggamit ni PNP Chief Dionardo Carlos ng helicopter ng pamahalaan para sa ‘private time’ nito sa Balesin Island.

Tinawag ito ng kongresista na isang malinaw na halimbawa ng pag-aabuso sa kapangyarihan at personal na prebelihiyo.

“Chopper na mula sa pera ng taumbayan pero ginagamit para sa private time ng PNP chief – ganito ang lantarang halimbawa ng abuso sa kapangyarihan,” ayon kay Brosas kasabay ng pagsasabing, “‘Yong sasakyan ng LGUs at departamento, for official use only. Bakit biglang may exception sa PNP chief?”

Malinaw umano sa administrative Order No. 239 at PNP memo circulars ang pagbabawal ng paggamit ng government vehicles para sa mga personal na lakad.

Kasabay nito ay nabahala ang kongresista na ang pagbakasyon ni Carlos sa Balesin Island ay may kinalaman sa Bree Jonson, case na kung saan miyembro ito ng Ongpin scion na nagmamay-ari ng magarang resort.

“PNP chief’s vacation at the famous Balesin Island, which is owned by the Ongpins, certainly casts a tall shadow over the attainment of truth and justice over Bree’s death. Is this the reward for fumbling with Bree Jonson’s case at the onset?” pagtatanong pa ni Brosas. (Eralyn Prado/Billy Begas)