Baler nagliyab sa pa-puwet, pa-boobs ni Julie Anne

Pinagliyab ni Julie Anne San Jose ang Instagram dahil sa latest photo na pinost niya. Bagama’t matagal na rin namang nagpo-post si Julie Anne ng mga photo na seksing-seksi siya kapag nasa dagat siya, pero iba pa rin talaga ang dating kapag matagal mo siyang hindi nakita sa ganung eksena, at biglang-bigla manggugulat na lang siya.

Super wow nga ang puwet, balakang, at boobs ni Julie. At habang tumatagal ay lalo siyang gumaganda.

Sabi nga ni Andre Paras, pinag-apoy ni Julie ang IG. Damn girl, killing it, beach babe, grabe siya, ang ilan sa makikitang mensahe sa post na ‘yon ni Julie, na ang location ay Baler, Aurora.

Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig, na samahan mo pa ng work out, ganiyan kaganda, ka­seksi ang resulta.

Super Tekla, Donita Nose balik tandem sa Lola

Puno ng katatawanan ang episode ngayong gabi ng Daig Kayo Ng Lola Ko ni Gloria Romero. Imagine, pagsama-samahin mo ba naman sina Super Tekla, Maey Bautista

Donita Nose, at Philip Lazaro, siguradong sasakit ang tiyan niyo sa kakatawa.

Anyway, ang kuwento ng Tatlong Bibe (Three Ducklings) ang kuwento ni Lola Goreng.

Isang araw sa paglalaro ng tatlong Bibe, nakita nila si Pusacat, ang notorious gangsta na pusa, at may masama siyang balak sa 3 Bibe. Dahil doon hinikayat ni Bibe 1 ang dalawa na mag-training bilang paghahanda laban kay Pusacat.

Sa tulong ni Kukuneho, ang scheming rabbit, mahuhuli nila ang 2 Bibe, pero lumaban si Bibe 1. Matin­ding sugat ang naranasan ni Bibe 1 mula kay Pusacat at sa mga kasamahan niyang daga. At dahil doon gumawa ng paraan sina Bibe 2 at 3 na tulungan si Bibe 1.

Dahil doon humanga sina Kapitan Kuwago at Tanod Randy sa katapangan ng tatlong Bibe. At siyempre may mga natutunan na lesson ang mga bata sa kuwentong ito ni Lola Goreng.

Bianca sasabak sa challenge sa I-Bilib

Sa I-Bilib naman, mas magiging exciting ang episode ngayon (Sunday) dahil sa award-winning host na si Chris Tiu, kasama ang wacky duo nina James & Roadfill ng Moymoy Pala­boy, at siyempre pa ni Bianca Umali.

Magtuturo sila sa kung paano ba maglaro ng football, at kung paano ginagawa ang 3D graphics? At masasagot din ang mga interesting trivia segment.

Tutukan ang BOOK TOWER EXPERIMENT! At kaya mo bang gumawa ng cotton candy with the help of a drill? Find out in the COTTON CANDY DRILL EXPERIMENT!

Saksihan din kung sino kina James and Roadfill ang mananalo sa BILIBABOL SPARTAN RACE!

At maki-chill at mag-enjoy kay Bianca’s HULING HIRIT (parting shot)… ICE CUBE POPS! Make your Sunday mornings more exciting with team I-Bilib!