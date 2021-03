Baler dineklarang surfing capital ng PH

Inaprubahan ng Kamara de Representante ang panukala na kilalanin ang Baler sa probinsya ng Aurora bilang lugar sa bansa kung saan isinilang ang surfing.

Ang House Bill 8945, na akda ni Aurora Rep. Rommel Rico Angara ay inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa sa botong 179 pabor, walang tutol at anim na abstention.

Sa ilalim ng panukala, idedeklara ring ecotourism zone ang Baler.

Sa loob ng isang taon mula sa pagsasabatas ng panukala ay bubuo ng isang plano ang Department of Tourism kasama ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) at iba pang ahensya para makapagtayo ng mga imprastraktura na magpapakinang sa ganda ng dagat at magpo-promote sa surfing activities ng bayan.

Ayon kay Angara, noong 1977 ay dalawang dayuhan ang gumawa ng documentary na may pamagat na Explore the Amazing Land of the Philippines-True Adventure Documentary. Pumunta sila sa Baler sa kanilang paghahanap ng beach kung saan maaaring magdaos ng surfing competition.

Ang dalawang dayuhan ay mula sa isang Surfer Magazine.

Noong 70s ay dumating naman sa Baler ang mga crew na gumawa ng pelikulang Apocalypse Now na ipinalabas noong 1979.

Iniwan umano ng mga crew ang kanilang surfboards at ginamit ito ng mga residente para hasain ang kanilang kakayanan sa surfing. (Billy Begas)