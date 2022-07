Baldwin sinisi sa kalat ng Gilas

SINISI ng pamunuan ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ang dating Gilas head coach na si Tab Baldwin kung bakit umano hindi maganda ang performance na ipinapakita ng koponan.

Una ay nang maagaw ang 30-taong titulo na tangan ng Pilipinas sa Southeast Asian Games (SEAG) na nahulog sa mga kamay ng Indonesia sa nakaraang biennial meet sa Vietnam.

Kasunod nito ay ang pagtatapos ng ikasiyam na puwesto ng koponan sa February window ng FIBA Asia Cup, kung saan sa dalawang insidente ay si Chot Reyes ang may hawak sa Gilas.

Ngunit ayon sa SBP, si Baldwin ang may sala.

“Honestly, the predicament we’re in today, is because of Tab (Baldwin)”, ayon mismo kay SBP President Al Panlilio.

“We started losing players, he did not want to coach the February window, so as a federation, we had to make decisions on how to move forward.”

Si Baldwin ang head coach ng Gilas nang talunin nito ng dalawang beses ang Korea, kasunod ang pananalasa sa powerhouse team ng Serbia at Dominican Republic sa FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Enero ng taong kasalukuyan, bumaba sa kanyang puwesto ang American-Kiwi na si Baldwin kung saan ay ipinalit ng SBP si Reyes upang pangunahan ang Gilas na ngayon ay binabato ng mga negatibong puna buhat sa mga taga-suporta ng koponan. (Annie Abad)