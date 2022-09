Baldwin handa tulungan Gilas

HANDA pa ring tumulong ang dating head coach ng Gilas Pilipinas na si Tab Baldwin sa coaching staff ng kasalukuyang head coach na si Chot Reyes.

Pero hindi aniya nangangahulugan na habol pa rin niya na magkaroon ng posisyon sa nasabing koponan.

Ayon kay Baldwin, handa siyang ibigay ang kanyang serbisyo para makatulong sa koponan sa kampanya nito sa nalalapit na FIBA World Cup Asian Qualifiers fifth window sa Nobyembre.

Sa panayam sa kanya ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Noli Eala sa programa nito na Power and Play, sinabi ni Baldwin na kaya niyang bumalik sa koponan ng Gilas kung kakailanganin ang kanyang tulong.

“Always have been. There’s no prevarication on my part for that and Boss MVP knows that,” ani Baldwin.

Gayunman, alam ni Baldwin na hindi siya basta basta makakabalik sa nasabing koponan hangga’t walang sinasabi si Reyes kung nais ba nito na isama siya sa coaching staff. (Annie Abad)