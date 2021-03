Balanza lundag sa Batang Pier

Isa pang deal ang sinelyuhan ng NorthPort at Ginebra kahapon, Biyernes.

Base sa trade na inaprubahan na ng PBA, mapupunta sa Batang Pier si Jerrick Balanza at second round pick ng Gins sa PBA Season 46 virtual Draft bukas, March 14.

Nakuha ng Gin Kings ang first pick ng NorthPort sa second round ng parating ng draft.

Sa orihinal na order ng selection, No. 13 pick overall ang Batang Pier – una sa second round. No. 12 pick naman sa second round o 24th overall ang Ginebra.

Noong 2019, first pick (13th overall) ng Ginebra sa second round si Balanza. Sa Clark bubble ng Philippine Cup, nag-average si Balanza ng 1.14 points, 0.29 rebounds at 0.71 assists sa loob lang ng higit 4 minutes bawat laro.

Magkasunod na ang picks ng Gin Kings – 12th sa first round, at 1st (13th overall) sa second.

Nanatili sa NorthPort ang No. 2 pick overall sa likod ng Terrafirma, at No. 11 bago ang Gins. (VE)