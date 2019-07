Balanseng pag-unlad aabutin

Naging makasaysayan po ang nagdaang linggo sa bayan ng Bocaue, Bulacan dahil sa pagdiriwang ng kapistahahan ng Parokya ni San Martin de Torres, ang tahanan ng Mahal na Krus sa Wawa.

Ang Mahal na Krus sa Wawa ang sentro po ng Pagoda Festival, isa sa mga bantog na “regatta festival” sa Pilipinas at nagsisilbing pinakamalaking atraksyong pang-turismo ng Bocaue.

Dahil po sa papel ng simbahan ni San Martin de Torres sa kasaysayan, panahon na po siguro para gawaran din ito ng pagkilala ng National Historical Commission of the Phi-lippines (NHCP) na makakatulong sa pangangalaga ng ating 400-taong simbahan. Kaya patuloy po tayong nakikipagtulungan sa pamahalaan para maihatid sa buong lalawigan ng Bulacan at Central Luzon ang mga programang pang-imprastruktura na magdadala ng maraming negosyo at trabaho tulad po ng Malolos-Tutuban Train, New Clark City, at ang CDV interchange.

Kung magpapatuloy po ang mga programang pang-kaunlaran habang binibigyang-halaga ang mga pamana ng ating lahi, makakamit po natin ang balanseng pag-unlad.

Ito po ang dahilan kung bakit patuloy nating isinusulong ang mga panukalang batas na magpapatatag sa ating mga pamayanan tulad po ng “Budget Reform for Village Empowerment” o BRAVE Bill. Layunin po nitong magtakda ng taunang pondo para sa Local Development Fund ng bawat lalawigan, syudad, bayan at barangay. Kasama po natin sa pagsusulong ng nabanggit na panukala si Senator Ping Lacson at muli po natin itong ihahain ngayong 18th Congress.

Maraming salamat po sa nakiisa sa makulay at makabuluhang pagdiriwang ng kapistahan sa aming bayan ng Bocaue.

Job Fair Schedule

PESO Taguig Job Fair, City Hall Auditorium, Taguig City

July 8

PESO Imus Job Fair, Robinsons Place Imus, Cavite

July 12

PESO Binangonan Job Fair, Gaisano Capital, Binangonan, Rizal, July 12

