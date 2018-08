Balangiga Bells maayo nga regalo sa anibersaryo niini – Evardone

Gihangop ni Eastern Samar Rep. Ben Evardone ang intensiyon sa gobyerno sa Estados Unidos nga ibalik sa Pilipinas ang Balangiga Bells.

Matud ni Evardone, nga ilang gioaabot ang resulta sa pag-endorso ni US Defense Secretary Jim Mattis sa US Congress aron mahibalik ang gikawat nga “war trophy” niadtong panahon sa gubat tali sa Pilipinas ug Amerika.

Matud niya nga naghinamhinam usab siyang mahibalik ang Balangiga Bells karong hapit na ang ika-127 anibersaryo sa Balangiga Encounter Day sa Setyembre 28.

“They rightfully belong to us as a symbol of freedom and justice. I hope that they will be returned to us in time for the 127 anniversary of the Balangiga Encounter Day on September 28. The return will hopefully finally erase the remaining irritant or vestiges of the Philippine-American War,” matud ni Evardone.

Nasayran nga niadtong December 2017 gipirmahan ni US President Donald Trump ang US National Defense Authorization Act of 2018, nga naghatag ug gahum Mattis aron desisyunan ang pagbalik sa 3 Balangiga bells.

Niadtong milabay nga tuig giawhag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang State of the Nation Address (SONA) nga ibalik ang mga kampana sa lungsud sa Balangiga sa Eastern Samar.