Bakunahan sa Jan 24-28 target pasahero, tsuper, konduktor

Bukod sa mga botika ay gagamitin na rin ang gobyerno ng mobile vaccination drive para mas maraming Pilipino ang maturukan laban sa coronavirus.

Sinabi ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles na target ng programang “We Vaxx as One Mobile Vaccination” na ang mga pasahero at mga transport worker na gagawin sa January 24 hanggang 28.

Pangungunahan aniya ito ng Department of Transportation (DOTr) at Metro Manila Development Authority (MMDA).

“Ang programang ito ay para sa transport workers at commuters. Ito ay gagawin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX),” ani Nograles.

Maglalaan aniya ang gobyerno ng 500 AstraZeneca vaccine kada araw at bukas ito sa mga walk-in at gagawin on site ang pagrehistro.

Sinabi ni Nograles na ikakalat ang mobile vaccination para lahat ng mga pasahero, mapa-bus man, o kaya train at sa pier, masiguro ng gobyerno na mabakunahan.

“Sa mga susunod na araw ay ilulunsad na rin ng DOTr ang vaccination sites sa mga istasyon ng tren, mga pantalan at maging sa tollways,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping/Prince Golez)