Bakunado puwede na sa Baguio, Cebu

Inanunsyo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nitong Lunes na bubuksan na nila ang tourism industry ng lungsod para sa mga bakunadong indibidwal.

“Hopefully our reopening will spur economic activity in our city which had almost been nil for the past two months because of the restrictions that we imposed to manage the cases,” pahayag ni Magalong.

Gayunman, ang mga nais bumisita ay dapat munang magpre-register sa visita.baguio.gov.ph.

Para sa mga turistang edad 12-17, dapat ay magdala sila ng negatibong resulta ng antigen o swab test.

Ang mga bata edad 11 pababa naman ay dapat magbigay din ng negatibong COVID test result nang may permiso ng magulang. (mjd)

Maaari na ring pumunta ang mga backpackers sa Cebu City nang hindi nagpapakita ng COVID-19 test result.

Batay sa direktiba ng lokal na pamahalaan, kailangan lamang magpakita ng turista ng patunay na fully vaccinated na kontra COVIDpara makapasok sa kanilang lungsod.

Bukod sa vaccination card na may QR code, kailangan ding magpresinta ng mga turista ng proof of identity na may kasamang larawan at pirma.