Bakunado delikado

Layunin, hindi lang ng ating pamahalaan kundi sa buong mundo, ang mabakunahan ang lahat ng tao laban sa Covid19. Ito ay para matupad nating lahat ang inaasam na maibalik sa dati ang ating mga buhay na talaga naman nahinto dahil dito. Sa kasalukuyan, mahigit na 11 milyon ang nakakuha na ng unang dose at mahigit naman sa 6 milyon ang nakakumpleto ng pangalawang iniksyon. Ngunit alalahanin natin na mahigit 100 milyon ang populasyon ng bansa, kaya maramirami pa ang dapat mabigyan ng bakuna.

Ngunit may mga pangilan ilan na ayaw pa din dahil wala naman tunay na proteksyon daw ang bakuna laban sa Covid19 at kinakailangan pa din magsuot ng face mask. Madami ang mga kumplikasyon dahil nabakunahan at mas madami pa din ang nagkakasakit kahit bakunado na. Unang una ay hindi naman garantisado ang kaligtasan mula sa Covid19 dahil bakunado na ang isang tao. Ang inaasam natin mangyari, dahil bakunado na, ay kung sa kasawiang palad na magkasakit dahil sa Covid19, hindi agad agarang magkakaroon ng kumplikasyon na dala nito. Kaya naging prayoridad mabigyan, maliban sa mga health workers, ay ang mag senior citizens at ang may mga ibang karamdaman o co-morbidities. Sila ang mga at risk na magka-Covid. Hindi rin dahil nabakunahan na ay basta basta na lang lumabas ng bahay ng walang dahilan. Maaari pa din magkasakit at magkaroon ng Covid.

Madami ang nababalitaan natin na nagpositibo sa RT PCR tests na isinagawa kahit walang sintomas ay dahil bakunado na sila. Ito ang peligro sa mga bakunado kaya sila ay delikado. Hindi nila nalalaman na positibo dahil walang sintomas kaya maaaring maging carrier o super spreader. Maikakalat ang virus sa mas madaming tao. Dahil dito kinakailangan pa din sundin ang mga minimum health requirements tulad ng pagsuot ng face mask at face shield, pagdistansya sa mga tao, huwag na muna lumabas kung hindi rin lang kinakailangan, at panatiliing mag linis, disinfect at sanitize.

Tungkol sa mga side effects ng pagbakuna, hindi natin binabalewala ang mga ito. Ngunit sa dinami dami ng nabigyan ng bakuna, mas kaunti ang mga naaapektuhan at nagkakakumplikasyon. Kaya mas mainam pa din ang mabakunahan. May mga protocol para pagingatan ang kalusugan laban sa mga side effects. Mas madami pa din ang benepisyo kaysa sa kumplikasyon kung kaya’t hinihikayat pa din ang lahat na magpabakuna.

Kung kayo ay bakunado na, Congratulations at tuluyang magingat pa din at huwag maging kampante. Kung hindi pa ay sumangguni sa inyong baranggay para matulungan kayo makapagrehistro para mabakunahan na. Ang pagbakuna ay para sa atin, sa ating pamilya at mga mahal sa buhay.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

