Bakuna vs COVID susi sa panalo ng turismo

Hihikayatin ng TURISMO Isulong Mo Partylist ang mga kapamilya, kaibigan at mga katrabaho na magpabakuna kontra Covid-19.

Ito ang panawagan ng sektor ng Turismo sa mga kababayang Pilipino upang makamit ng sambayanan ang herd immunity at mapanatili sa low-risk level of Covid-19 transmission ang bansa sa pagbubukas nito sa international tourism.

Ayon kay Wanda Tulfo-Teo, dating secretary ng Department of Tourism (DOT) at 1st nominee ng Turismo Isulong Mo Partylist (#156 TURISMO) iiral na ang new normal at hindi na kakailanganin ang pagsusuot ng face mask at face shield sa mga darating na mga buwan.

Ang TURISMO ay #156 sa balota ay nagnanais na katawanin ang sektor ng turismo sa susunod na Kongreso para isulong ang mga benepisyo at protektahan ang mga karapatan at interes ng tourism workers at iba pang stakeholders.

Pinapurihan ng Teo ang pamahalaan sa pagbabakuna ng mahigit 62 milyong Pilipino o halos 57 porsiyento ng 110 milyong populasyon ng bansa at inaasahan ang 100 porsiyentong immunization sa kasalukuyang taon.

Ani Teo, malaking tulong ang pagbabalik ng industriya ng Turismo partikular na ang pagbubukas ng mga ecological parks at farm resorts sa iba’t-ibang lokalidad na siyang ligtas at maka-kalusugan na alternatibong tourist sites for family adventure at fun activities.

Ang tourism industry ay isang isa sa magiging major contributor sa pagbangon ng ekonomiya na bumagsak sa nakaraang dalawang taon, pagsisiguro ni Teo.