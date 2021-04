Bakuna sa mga atleta prayoridad ng POC

BAGO sumabak ang mga national athlete sa 2020 Olympic Games na nausog ngayong Hulyo, nais ng Philippine Olympic Committee (POC) na mabakunahan sila laban sa coronavirus disease (COVID-19).

Ayon kay POC president Abraham ‘Bambol’ Tolentino, sinulatan nila si Chief Implementer of the National Policy against COVID-19 Secretary Carlito Galvez Jr. para isama rin ang mga Olympic qualifier sa priority list ng babakunahan.

Kumpiyansa ang POC na bandang Hunyo mabakunahan ang mga atleta.

“Maybe it will be approved. So baka ibigay na iyong kung saang ospital puwedeng pumunta iyong bound for Olympics natin,” hayag ni Tolentino sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum online edition.

Sinabi naman ni Enrique Razon, ang chairman at CEO ng International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), na sasagutin ang bakuna para sa mga atletang sasabak sa Olympics sa Tokyo, Japan sa Hulyo 23 hanggang Agosto 8.

“As for the commitment of Mr. Enrique Razon, meron siyang commitment, sa kanya iyong Moderna. So kung arrival is May or June, abot pa rin,” dagdag ni Tolentino.

Samantala, pitong Filipino athletes na ang may ticket sa Tokyo Olympics, ito’y sina gymnast Carlos Edriel Yulo, pole vaulter Ernest John Obiena, boxers Eumir Felix Marcial, Irish Magno, Nesthy Petecio at Carlo Paalam at weightlifter Hidilyn Diaz. (Elech Dawa)