Bakuna sa COVID-19 bawal ibenta – Olivarez

Pinaalalahanan ni Metro Manila Council chairman at Parañaque City Mayor. Edwin Olivarez ang publiko na libre at bawal ibenta ang COVID-19 vaccine na pinamamahagi ng gobyerno.

Inanunsyo din ni Olivarez na wala pang approval ng Food and Drug Administration (FDA) ang bentahan sa merkado ng bakuna kaya’t ilegal ang nasabing aktibidad.

“We have received reports about some unscrupulous individuals offering COVID-19 vaccines for sale, or assuring slots in vaccination program of cities in Metro Manila,” pahayag ni Olivarez.

Nauna dito, lumabas ang report na may nagbebenta umano ng vaccination slot sa halagang P10, 000 – P15, 000 depende sa brand ng vaccine.

Pag – uusapan umano sa regular na pulong ng MMC ang isyu ng ‘vaccine-for-free scam’ kung saan inaasahan ang pagdalo ni Mandaluyong Mayor Menchie Abalos at San Juan Mayor Francis Zamora upang malinawan ang umano’y iligal na bentahan ng anti-Covid bakuna sa kanilang nasasakupan.

Nagpasaklolo si Abalos sa National Bureau of Investigation (NBI) cybercrime division para sa masusing imbestigasyon habang tinawag itong ‘scam’ ni Zamora kasabay ng panawagan sa mga naging biktima na lumutang at magreklamo.

Hinimok ni Olivarez ang mamamayan na ireport sa pulisya o mayor’s office ang sinumang sangkot sa ‘bakuna for sale’ . “We will deal with these individuals and groups will full force of the law,” dagdag pa nito.

Aniya, mahigpit na sinusunod ng lungsod ang proseso sa vaccination kung saan lahat ay kailangang dumaan sa registration.

Hindi umano pwedeng ibenta ang mga bakuna na galing sa gobyerno dahil para ito sa A1, A2 at A3 group na kasalukuyang binabakunahan, giit pa ni Olivarez. 3

Sumusunod din sila direktiba ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of Health (DOH) na hindi iaanunsiyo kung anong vaccine brand ang gagamitin sa isang partikular na araw subalit sasabihin ito sa pasyante bago tumanggap ng bakuna sa center.