Bakuna rollout tuloy

MAGTUTULOY-TULOY ang pagbabakuna sa Metro Manila kahit mayroong ipaiiral na enhanced community quarantine (ECQ.)

Ito ang tiniyak ng Malacañang matapos ianunsiyo ang pinaka-mahigpit na community quarantine status simula sa Agosto 6-20, 2021.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi matitigil ang vaccination rollout dahil ang layunin ng gobyerno ay mabigyan ng proteksiyon ang mayorya ng populasyon sa bansa.

Maglalabas aniya ng guidelines ang vaccination committee para hindi magdagsaan at magkumpulan ang mga tao sa vaccination area.

“Yes definitely, details to be provided in due course by the vaccination committee,” ani Roque.

Isa aniya sa kondisyon ng mga Metro mayor ay dapat tuloy-tuloy ang pagbakuna dahil mahalagang mabigyan ng proteksiyon ang mga mamamayan sa Metro Manila. ­(Aileen Taliping)