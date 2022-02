Bakuna rollout itotodo sa 70M target

Bigo ang Department of Health (DOH) na makamit ang target sa 5 million na mabakunahan sa loob ng limang araw na Bakunahan, Bayanihan part III.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nakapagtala lamang ang DOH ng 3.5 million, pero dagdag pa rin aniya ito sa bilang ng mga nabakunahan sa bansa.

Sa kabila ng mababang bilang ng mga nagpabakuna, sinabi ni Vergeire na hindi ito balakid para ituloy-tuloy ang kanilang vaccination rollout hanggang sa mabakunahan ang target na 70 milyong populasyon.

“Itutuloy-tuloy lang ho natin ang pag-ramp up ng vaccination so that we can be able to cover as much of the population as possible,” dagdag ni Vergeire. (Aileen Taliping)