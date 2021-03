Bakuna purnada sa mga pasaway na mayor

Pinaiimbestigahan at pinakakasuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang anak ng artista at siyam na mga alkaldeng sumingit sa pila vaccine rollout ng gobyerno laban sa COVID-19.

Sa kanyang Talk to the People MiyerkOles ng gabi, inatasan ng Pangulo si Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III na mag-imbestiga at idiretso sa Office of the Ombudsman ang kaso laban sa mga sumingit sa vaccine rollout.

“Ikaw na ang bahala. Ayaw ko na lang magpangalan ng tao. Anak ito ng artista, kayo na ang bahalang mag-imbestiga nito. Let the legal office handle, make a report out of that incident and diretso mo na lang sa Ombudsman,” sabi ng Pangulo kay Duque.

Una nang napaulat na nakapagpaturok na ng AstraZeneca vaccine ang aktor na si Mark Anthony Fernandez sa Parañaque City.

Nais ding isama ng Pangulo sa imbestigasyon ang mga city health worker at provincial health worker na nagbigay ng bakuna sa mga mayor at anak ng artista.

Hindi tinanggap ni Pangulong Duterte ang rason ng mga alkalde na kaya sila ang naunang magpabakuna ay para maalis ang takot ng kanilang mga nasasakupan.

“Ang mga rason nila I think that is universal excuse na para hindi matakot `yong mga constituents. Well ako medyo gray area `yan. Whether or not if they jumped the COVID-19 line of vaccination would require a certain amount of a legal study,” dagdag ng Pangulo.

Kabilang sa mga local chief executive na sinasabing nanguna sa pagpapabakuna kontra COVID ay sina Legazpi City, Albay Mayor Noel Rosal;

Tacloban City Mayor Alfred Romualdez; T’boli, South Cotabato Mayor Dibu Tuan; Sulpicio Villalobos ng Santo Niño, South Cotabato; at Mayor Abraham Ibba ng Bataraza, Palawan.

Kasama rin sa binigyan ng show cause order ng Department of the Interior and Local Government (DILG0 ay sina Mayor Elanito Peña ng Minglanilla, Cebu; Mayor Virgilio Mendez ng San Miguel, Bohol; at Mayor Arturo Piollo II ng Lila, Bohol.

Nangangamba si Pangulong Duterte sa pangyayari dahil maaari aniyang mawalan tayo ng suplay ng COVID-19 bakuna mula sa COVAX Facility ng World Health Organization (WHO).

“In times like this, when we are only the donee sa mga donor at tinanggap natin yan with conditions, dapat sundin natin,” sabi ng Pangulo. “Sinabi na sa atin ng country representative ng WHO, if you don’t follow the list of priority, you might lose the assistance of the WHO.”

“I understand fully the psyche of a Filipino. Magsabi `Halika, dito ka. Sumingit ka diyan’, mga ganoon. Iyan `yang style ng mga Pilipino,” dagdag ng Pangulo.

Samantala, hindi umano pinagsisihan kundi pinanindigan pa ni Legazpi City Mayor Noel Rosal na nabakunahan na siya na isang bagay na kanyang maipagmamalaki sa mga Bicolano.

Ayon kay Rosal, adbokasiya ng DOH na maturukan ng nakalaang bakuna ang mga alkalde para ipakita sa mga constitutent ang halaga ng bakuna at epekto nito laban sa COVID-19.

“Ang mahalaga rito, inuna pa rin ang healthcare workers. Ginawa lang sa akin noong sa barangay na ang babakunahan natin,” sabi ni Rosal sa isang panayam. (Aileen Taliping/Prince Golez/Vick Aquino)