Bakuna para sa media

Isang magandang balita para sa mga miyembro ng media ang inilabas na resolusyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) para mapabilang sa mga prayoridad na mabigyan ng COVID-19 vaccine sa ginagawang vaccination program ng gobyerno.

Batay po sa list of priority ng gobyerno, kasama na po ang media sa A4 priority group kung saan kinikilala ang mga ito bilang essential workers at frontline workers dahil araw-araw ay kasama sila na humaharap sa peligro ng COVID-19.

Batay po sa resolusyon ng IATF, parehong mabibigyan ng bakuna ang mga miyembro ng media na nasa gobyerno at mga pribadong kumpanya, kabilang na po dito ang reporters, broadcasters,at iba pang media workers.

Natutuwa po ako at ang ating tanggapan–ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) pati na rin ang Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) dahil pinakinggan po ng IATF ang ating panawagan. Ako mismo ay noon pang nakaraang Enero ay umapela na sa IATF at NTF na isama ang media sa priority list.

Ang PTFoMS ay itinatag po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan n Administrative Order No.1 para protektahan ang buhay, kalayaan at seguridad ng media workers kaya dapat lamang na isaaalang-alang din ang kaligtasan at buhay ng mga ito ngayong panahon ng pandemya.

Kami po ay sumulat kay vaccine czar at Chief Implementer ng 19 National Task Force Secretary Carlito Galvez Jr. noong April 12, 2021 para iapela na isama ang media sa priority group at hindi po kami nabigo dahil nakita ng IATF ang importansiya ng trabaho ng mga mamamahayag sa ating dinaranas na pandemya.

Ipinaliwanag po namin kay Secretary Galvez ang panganib na sinusuong ng mga miyembro ng media 24/7 para maihatid ang mga makatotohanang impormasyon sa sambayanan patungkol sa ginagawang pananalasa ng COVID-19 sa bansa.

Kung walang media, hindi po malalaman ng publiko ang mga kaganapan sa isang lugar at kung paano tahimik na inaatake ng COVID-19 ang kalusugan ng mamamayan at naapektuhan ang hanapbuhay ng mga ito.

At habang ginagampanan ng mga ito ang kanilang trabaho, sinusuong ng mga mamamahayag ang panganib ng COVID para lamang maihatid ang mga sariwang impormasyon patungkol sa epekto ng virus na namemerwisyo at kumikitil ng buhay ng maraming Pilipino.

Mahalaga po ang papel ng media sa ginagawang paglaban sa COVID-19 dahil sa pamamagitan nila ay naipapaabot sa publiko ang mga mahahalagang impormasyong dapat na malaman para makaiwas sa bagsik ng virus, pati na ang mga ginagawang hakbang at pagtugon ng gobyerno sa epektong dulot ng pandemya.

Ang media rin ang nagpapaabot sa publiko sa mga abiso at mga panuntunang iniisyu ng IATF patungkol sa mga aksiyong dapat gawin at sundin para makaligtas sa peligro ng COVID-19, pati na ang mga development sa pamamagitan ng ambag ng mga eksperto sa paglaban sa virus.

Malaking bagay po ang naging aksiyon ng IATF sa aming panawagan at nagpapasalamat po kami sa mabilis na pagtugon ng National Task Force dahil makakasiguro na ng kaligtasan ang mga mamamahayag sa sandaling sila ay mabakunahan.

Tiyak na mababawasan na rin ang stress ng mga mamamahayag, pati na ang takot at agam-agam sa tuwing sila ay lalabas ng bahay para kumalap ng balita 24/7 dahil kasama na ang mga ito sa mga prayoridad sa bakuna.

Walang sinisino ang bagsik ng virus dahil may mga journalist na tinamaan ng COVID-19 at ang iba ay sinawimpalad dahil hindi nakayanan ang peligro ng virus habang ang iba ay gumaling at nalagpasan ang pagsubok, at muling sumasabak na naman sa giyera laban sa COVID-19.

Hanggang ngayon ay marami sa mga miyembro ng media ang nakontamina ng COVID-19 at napabilang sa numero ng listahan ng Department of Health (DOH) dahil sa peligrong dulot ng virus.

Kaya po sinusuportahan namin sa PCOO at sa PTFoMS ang naging panawagan ni Senador Bong Go na dapat isama sa prayoridad ang media para maipagpatuloy ang paghahatid ng impormasyon sa sambayanan.

Sa pamamagitan ng bakuna ay mababawasan ang peligrong sinusuong ng mga mamamahayag sa araw -araw dahil mayroon na silang panangga at panlaban sa bagsik ng COVID-19.

Batay po sa inilabas na schedule ng National Task Force against Covid-19, aasahang mabibigyan ng COVID vaccine ang mga media sa third quarter ng taon o simula sa buwan ng Mayo.

Umaasa po kami na magtuloy-tuloy na ang pagdating ng supply ng bakuna sa bansa para mas marami pang mga Pilipino ang mabibigyan ng proteksiyon at makaligtas sa bagsik ng COVID-19.

Muli, salamat kay Pangulong Duterte, sa IATF at NTF sa pakikinig sa aming panawagan!

Magdasal po lagi tayo para sa ating kaligtasan at huwag panghinaan ng loob dahil nandiyan na po ang bakuna na magtitiyak sa ating kaligtasan, at seryosong sundin ang basic health protocols para hindi matamaan ng COVID-19.