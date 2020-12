Bakuna para sa lahat, isusulong ni Duterte sa UN assembly

Inaasahang isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly (UNGA) on COVID-19 pandemic ang bakuna para sa lahat ng bansa.

Ang Pangulo ay nakatakdang magsalita ngayong gabi (Philippine time) sa pamamagitan ng virtual meeting sa special session ng UNGA na matatapos ngayong Biyernes.

Batay sa inilabas na abiso ng Malacañang, ang global solidarity ang pangunahing igigiit ni Pangulong Duterte para makasigurong lahat ng mga bansa, mayaman man o mahirap, ay magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng bakuna kontra COVID-19.

“The 31st special session of UNGA will be held virtually, with President Duterte expected to deliver the Philippine Statement on 03, December 2020, New York time,” ang nakasaad sa pahayag ng Palasyo.

Inaasahang ilalatag din ng Presidente sa UN General Assembly ang universal access sa anti-COVID-19 technologies at ang katiyakan na mapaglaanan ng bakuna ang mga papaunlad pa lamang na mga bansa.

Layunin ng special session na paigtingin ang papel ng United Nations sa pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan lalo na sa nararanasang sitwasyon ngayong krisis pangkalusugan. (Aileen Taliping)