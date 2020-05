Bakuna kontra virus lalabas sa 2021 – Digong

Mayroon ng nadiskubreng vaccine na pangontra kontra coronavirus disease 2019.

Ito ang ibinalita ni Pangulong Rodrigo Dutere nitong Martes ng gabi sa Malacañang sa kanyang mensahe sa bayan .

Ayon sa Pangulo, ang pharmaceutical company na Moderna ay nakadiskubre na ng bakuna at mayroon na silang testing na gumaling ang mga COVID patient.

Gayunman, sinabi ng Presidente na sa susunod na taon pa magagamit ang bakuna.

“A pharmaceutical called Moderna, meron na silang tests na showing oositive results. Mayroon ng vaccine, but ang problema it will be ready according to them by 2021 pa, January at the earliest,” anang Pangulo.

Dahil dito, sinabi ng Pangulo sa mga COVID patient sa bansa na huwag muna sanang mamatay hanggang January para mabakunahan.

Pabirong binilinan pa ni Pangulong Duterte sa mga COVID patient na kapag sinundo na sila ni kamatayan ay murahin at itaboy ito para hindi muna sila maglaho sa mundo at hintaying ang bakuna.

“So kung ganon, huwag ka sanang mamatay hanggang January. Hintayin mo yung vaccine, pag tinawag ka ni kamatayan, sabihin mo p***i** ka umalis ka diyan dahil may hinihintay ako na vaccine, hindi ko pa panahon mamatay,” dagdag pa ng Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na magandang balita na mayroon ng nadiskubreng vaccine kontra COVID, at ito ang inaasahan niyang malaking tulong para mailigtas sa peligro ang mga mamamayan.

Wala aniyang gamot o anti-biotic na maaaring makapuksa sa bagsik ng COVID-19 kaya hintayin na mailabas ang. Nadiskubreng bakuna.

“Yan ang good news talaga. That is what I was really hoping for, the vaccine. Ang vaccine ang talagang kalaban ng COVID, that really fights the infection.Wala ng iba. Walang medisina, walang anti-biotic. Yan ang pag-asa natin,” wika pa ni Pangulong Duterte.(Aileen Taliping)