Bakuna kasado na! Modernisasyon ng BFP umuusad sa Senado

Ikinalulugod natin ang umpisa ng linggong ito dahil nitong Lunes, unang araw ng Marso, ay opisyal nang sinimulan ang national vaccination program ng ating pamahalaan. Tumanggap ng kauna-unahang turok ng bakuna laban sa COVID-19 sa bansa si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo “Gap” Legaspi. Donasyon ng bansang China ang ginamit na bakunang Coronavac, gawa ng Chinese company na Sinovac Biotech.

Marami rin na medical frontliner officials ang nagpabakuna kasunod ni Dr. Legaspi. Layunin ng ginanap na ‘ceremonial vaccination’ na pataasin ang ‘public trust’ sa mga bakunang inaprubahan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pag bibigay ng Emergency Use Authorization ng ating Food and Drug Administration. Kasama na sa mga nagpabakuna sa unang araw sina vaccine czar Carlito Galvez at FDA Director General Eric Domingop sa PGH at testing czar Vince Dizon sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Medical Center and Sanitarium (Tala) Hospital.

Kahapon dumating ang unang 600,000 supply ng Coronavac sa bansa, galing China. Sa susunod na linggo naman ang dating ng mahigit 500,000 AstraZeneca vaccines na ating nabili sa tulong ng COVAX facility na pinangungunahan ng World Health Organization. Gustuhin man natin na tayo ay mabakunahan din, kailangan nating sundin ang listahan ng mga prayoridad sa bakuna at una na rito ang ating medical frontliners.

Kagaya ng sinasabi ng ating mga eksperto, naniniwala tayo na ligtas ang lahat ng bakunang nabigyan ng EUA ng ating local regulators. Kaya po ating hinihikayat ang ating napakahahalagang medical frontliners na magpabakuna upang maging protektado sa Covid-19.

Ang opisyal na pagsisimula ng ating national vaccination program ay isang napakahalaga at napakalaking hakbang para sa recovery ng ating ekonomiya matapos ang isang buong taon ng mga hamon na kinaharap natin dahil sa pandemya. Pero nais parin nating ipaalala sa lahat na manatiling maingat at sumunod parin sa minimum health protocols hindi lamang para sa ating mga sarili, ngunit para rin sa ating mga pamilya at kapwa.

****

Ikinalulugod din natin na umuusad na sa Senado ang panukalang mas magpapalakas at magpapa-epektibo sa serbisyo ng ating magigiting na bumbero. Nagpapasalamat tayo sa ating mga kapwa senador na naki-isa sa pagtalakay sa ating isinusulong na Senate Bill No. 1832 o ang “Bureau Of Fire Protection (BFP) Modernization Act of 2020.” Matapos ang period of interpellation sa senado noong nakaraang linggo kaugnay ng naturang panukalang batas, umaasa tayo na agad itong maipapasa upang paigtingin pa ang kakayahan ng ating BFP na katumbas ay ang kaligtasan ng bawat isa sa ating mamamayan.

Sa pagsasabatas ng panukalang ito, ating pinag-isa ang lahat ng katulad na panukala na nakatuon sa pagpapalawig ng kakayahan at responsibilidad ng BFP. Hindi na lamang ang pag-apula ng nakamamatay na sunog at pagsasagawa ng kampanya laban dito ang tututukan ng BFP. Sa oras na maging batas ang ating Senate Bill 1832, bahagi na rin ng lehitimong powers and functions ng BFP ang pag-responde sa iba’t-ibang uri ng sakuna; pag-responde fire incidents sa loob ng economic zones at iba pang lugar na noon ay may restriksyon; pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines; pagtatatag ng Regional Fire Laboratory and Research and Testing Facilities, maigting na pagsasanay sa mga BFP personnel, fire volunteers at fire safety practitioners upang maayos nilang magampanan ang tungkulin kontra sunog.

Ilan lamang ito sa mga karagdagang powers and functions ng ating BFP na susuportahan pa ng mga makabagong kagamitan na bibilihin ng ating pamahalaan. Inilalaban natin ito dahil ang isang modernized BFP ay nangangahulugan na mas masisiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino laban sa sunog at mga sakuna.