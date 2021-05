‘Bakuna gown’ nirampa ni doc sa Surigao

Buong pagmamalaking rumampa ang isang doctor sa vaccination center suot ang kanyang pulang gown matapos turukan ng kanyang 2nd dose bakuna kontra coronavirus disease.

Siya si Dr. Juneth Ria Limgenco-Hipe, isang internist-rheumatologist sa Surigao City na nagningning sa loob ng vaccination center dahil sa kanyang outfit na tinawag niyang ‘bakuna gown’.

Walang kiyemeng pumila sa vaccination center para sa kanyang ikalawang dose ng AstraZeneca kung saan March 14 nang unang bakunahan si Doc na noo’y semi-Filipiniana outfit naman ang suot.

Ayon kay Doc, hindi pa niya nagagamit ang gown na para sana sa anibersaryo ng Philippine College of Physicians CARAGA chapter noong nakaraang taon, na hindi natuloy dahil sa pandemya kaya naisipan niyang isuot na lamang ito bilang memorabilia sa pagtanggap niya ng bakuna.

“I decided to wear a ‘bakuna gown’ in order to celebrate the 2nd dose of our vaccination. I am super pro-vaccine. We need to achieve herd immunity if we want to open the economy. We have lost friends, family members to this pandemic, vaccine will help us defeat this pandemic,” kuwento ni Dr. Limgenco-Hipe. (Vick Aquino)