Bakuna deal ipapasilip sa Senado ng vaccine czar

NANGAKO si vaccine czar Carlito Galvez, Jr. na bagama’t confidential ang negosasyon tungkol sa presyo ng coronavirus vaccine ay ipapaalam sa Senado ang lahat ng kontrata tungkol dito, ayon kay Senate President Vicente Sotto III.

“Maliwanag noong meeting namin ni Sec. Galvez tala­gang legally bound sila na i-honor ang NDA (non-disclosure agreement) kasi may ibang gobyerno na umo-order, iba singil nila doon kapag nalaman magagalit, at yayariin sila at nagkakaproblema sila, nagkasunduan na ng pharma companies, at gawain na pala nila noon ‘yon,” ani Sotto sa panayam nitong Sabado sa DWIZ.

“Ngayon alam ko na ngayon at ibang senador ang tunay na halaga na kukunin natin ay may matibay na pa­ngako na lahat ng gagalawin nila ay malalaman natin ang kontrata at ang presyo malalaman natin ‘yon ang kompromiso na napag-usapan kaya ‘di na namin tinouch ang issue kasi may assurance nang ganun. Hindi na kailangang pitpitin siguro,” dagdag niya.

Tiwala rin aniya silang hindi papatulan ni Galvez ang mga komisyon sa bakuna.

“Posibleng may magtangka kung may pagkakataon, kahit si Sen. Lacson siniguro niya ako na si Sec. Galvez ‘di papatol,” lahad ni Sotto. (Issa Santiago)