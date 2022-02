Bakuna card ng 15 pang bansa pasado sa IATF

Inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang rekomendasyon para kilalanin ang national COVID-19 vaccination certificate ng 15 pang bansa.

Kabilang sa mga bansang ito ang Argentina, Brunei Darussalam, Cambodia, Chile, Denmark, Ecuador, Indonesia, Myanmar, Papua New Guinea, Peru, Portugal, Spain, Azerbaijan, Macau Special Administrative Region at Syria.

“Ang mga lugar na ito ay dagdag sa nauna nang mga bansa, teritoryo, jurisdictions kung saan ang proof of vaccination ay aprubado na ng IATF,” ayon kay acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles sa virtual briefing kahapon.

Inatasan aniya ng IATF ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation at Bureau of Immigration para sundin ang inaprubahang resolusyon kaugnay sa bakuna card ng mga naturang bansa. (Prince Golez)