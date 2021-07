Bakuna card ipakita sa airport – BI

Nilinaw ng Bureau of Immigration (BI) na ang mga pasaherong may kumpletong bakuna ay dapat magpakita ng matibay na dokumentong pagdating sa bansa.

Sa isang advisory, sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na ang mga may kumpletong bakuna sa Pilipinas ay dapat magdala ng vaccination card bilang ebidensya bago makaalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng Certificate of Vaccination Record Portal ng Department of Information and Communications Technology o sa City Health Officer ng local government unit na nangasiwa sa pagbabakuna.

“For those vaccinated outside the Philippines, they may present their International Certificate of Vaccination, or have their documents validated through the Philippine Overseas Labor Office (POLO), as the case may be,” dagdag niya.

Ang mga nabakunahan sa labas ng Pilipinas ay dapat ding magmula sa listahan ng 57 na “green” countries upang sumailalim sa 7-araw na quarantine. (Mina Navarro)