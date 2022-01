Baklasin health worker deployment cap

Ipinaaalis ni Anakalusugan Rep. Mike Defensor ang 7,000 overseas deployment cap sa mga healthcare worker.

Ayon kay Defensor maaaring labag sa Konstitusyon ang pagpatutupad ng limitasyon sa papayagang healthcare workers na makapagtrabaho sa ibang bansa.

“We maintain that Filipinos enjoy the right to live and work wherever they can achieve the best quality of life for their families,” sabi ni Defensor.

Karapatan umano ng manggagawa na mamili kung saan ito papasok.

Ayon kay Defensor mayroong 9,788 Filipino nurse na kumuha ng US licensure examination noong 2021. Mas mataas ito ng 63% kumpara sa 6,004 na kumuha noong 2020.

Ang pagpasa sa National Council Licensure Examination ay kailangan bago makapagtrabaho bilang nurse sa Estados Unidos. (Billy Begas)