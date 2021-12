Baklas mining ban amoy pang-eleksiyon

Malaki ang hinala ng isang kongresista na nangangalap umano ng pondong gagamitin sa eleksiyon ang pamahalaan kung kaya’t pinayagang alisin o bawiin ang ipinatupad na ban sa open-pit mining.

Kaugnay ito sa pahayag ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ukol sa pag-alis ng ban sa open-pit mining na mariing na kinondena ni Bayan Muna party-list Rep. Eufemia Cullamat.

“Mariin naming kinondena ang lifting ng ban sa open-pit mining. Hindi na nga natutugunan ng maayos at tama ang mga nasalanta ng kalamidad heto na ngayon mas palalalain pa sa pagbibigay luwag ng mga kompanya ng mina na lalong wawasakin, huhukayin ang mga bundok para sa open-pit mining,” ayon kay Cullamat.

Duda ang kongresista na may kinalaman sa paparating na eleksiyon kung kaya’t tinanggal ang ban sa open-pit mining.

Samantala, sinabi naman ni Bayan Muna party-list chairperson Neri Colmenares na hindi dapat gamiting dahilan ng gobyerno ang pangangailangan na buhayin ang ekonomiya para payagan ang open-pit mining.

Sinabi ni Colmenares na maraming ibang paraan na magagamit upang gumulong ang ekonomiya.

“For one thing, we should start with already-established rural economic activities such as agriculture, fisheries, and even eco-tourism. It should put more effort into allowing our farmers, fisherfolk and small entrepreneurs to increase their capacity and raise incomes without plundering our resources,” dagdag pa nito. (Eralyn Prado/Billy Begas)