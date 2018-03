Bakit wagi sa ratings? ‘Ika-6 na utos’ pinakamumuhiang teleserye

Mahigit isang taon ang itinagal sa ere ng phenomenal afternoon prime na Ika-6 Na Utos.

Nag-pilot ito noong December 2016 at ngayong March 17 pa lamang ang pinakaaabangang finale episode.

Kakaiba ang Ika-6 Na Utos sa halos lahat yata ng teleserye sa pagtanggap ng mga manonood. Halos karamihan ng sumusubaybay rito ay naiinis, nagagalit, nagsasabing naiinip na silang makita ang ending. Madalas din mabasa sa mga comment sa social media na nagtatanong kung kailan daw ba talaga ito matatapos?

At ang mababasang comment? Halos karamihan ay galit na. Madalas din kaming makabasa ng mga comment na ayaw na raw nilang panoorin, kung ano-ano na raw ang nangyari sa kuwento. Ang tatanga na raw na naiisahan lagi ni Ryza Cenon bilang si Georgia sina Sunshine Dizon bilang si Emma at Gabby Concepcion bilang si Rome. Pero, sa kabila ng mga pagbabanta ng mga avid viewer ng Ika-6… patuloy naman ang pagbulusok pataas ng rating. So, paano?

Ayon sa director ng Ika-6 Na Utos na si Direk Laurice Guillen, kahit siya ay nagulat sa naging tagumpay at pagka-hook ng mga manonood dito. Kung tutuusin nga naman, luma na ang premise ng kuweto na tungkol sa kabit. Ilang beses na nga ba itong napanood sa mga pelikula at maging ibang teleserye? Pero, bakit ganito pa rin katindi ang interes ng mga manonood sa asawang pinagtaksilan, ipinagpalit at iniwan. Lalaki na hindi makuntento sa isa at sa isang kabit na mas makapal pa sa tunay na asawa?

Aminado naman si Sunshine na tingin daw niya, ang karamihan sa mga manonood nila, naire-relate sa pinagdadaanan niya sa totoong buhay niya ang karakter bilang si Emma. Na sa pamamagitan din ng seryeng ito, parang pakiramdam siguro ng mga babaeng katulad ni Emma ang pinagdadaanan pero hindi makalaban ay nakakapaghiganti na rin sila. Tuwing babarahin, ipapahiya at sasaktan ni Emma si Georgia, pakiramdam ng mga ‘kinaliwang’ babae, para na rin nilang ginagawa ito sa mga kabit.

Umaabot na minsan si Ryza na sumasagot na siya sa social media dahil sa sukdulang galit sa kanya ang ilang viewers. Nandiyang pinagbabantaan na mismong buhay niya. Mas nakilala si Ryza sa Ika-6 pero dahil sa kasamaan niya rito, ang dami rin niyang naging bashers na hindi na ma-distinguish na role niya lang ang ginagawa niya.

Ang formula nga ba ng Ika-6 Na Utos ay ang pagiging masa nito? Hindi kaya ang epektibong pagganap ng cast? May nagsasabing ang mga batuhan ng linya, mga hindi inaasahang senaryo tulad ng barilan na gamit ang water gun sa halip na totoong baril? Ilan lang ang mga ito, pero mas puwede sigurong sabihin na walang konkretong formula ang Ika-6 Na Utos, natumbok lang nila ang mga tagong emosyon ng mga manonood.

Ngayon ang tanong, sa finale episode ng kauna-unahang 6 days a week na afternoon prime ng GMA-7 at consistent top-rater, masa-satisfy nga kaya nila ang manonood sa pinakahihintay na katapusan ng karakter ni Georgia? May nagsa-suggest nga na ipasagasa nga raw ito sa truck na sinagot naman ni Ryza nang maka-tweet namin na, ‘ang harsh naman po!’

Katulad ng Ika-6… since naire-relate na rin lang sa tunay na buhay ni Sunshine, magiging happy ending pa rin nga kaya si Sunshine at ang mister nito tulad nina Emma at Rome?