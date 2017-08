Bakit pati 3-in-1 may tax?

Umapela ang mga tsuper at operator ng pampasaherong sasakyan na alisin ang 3-in-1 coffee sa listahan ng sugar-sweetened beverages na bubuwisan sa ilalim ng tax reform bill ng admi­nistrasyong Duterte.

Nabatid na aprubado na sa Kamara ang pagpataw ng buwis sa sugar-sweetened beverages at sakaling makalusot din ito sa Senado tinatayang tataas mula 40%-60% ang presyo ng 3-in-1 coffee o magiging P8.00 na mula sa presyo nito ngayon na P5.00 kada sachet.

Apektado rin ng panukala ang iba pang inumin na may asukal tulad ng gatas, powdered at ready-to-drink tea at juice, softdrinks, ener­gy at sports drinks.

“Nagtatanong lang naman kami kung bakit isinama ang 3-in-1 coffee sa papatawan ng excise tax. Para sa aming mga drayber na madaling-araw pa lang gising na, importante sa amin ang kape upang bigyan kami ng instant energy sa umaga. Ang kape ay parte na rin ng almusal ng pamilyang Filipino,” ayon kay Rogelio Chavez na isa sa mga kumakatawan sa National Land Transportation Council (NLTC).

Ang NLTC ay binubuo ng mga drayber at operator ng bus, jeepney, AUV at tricycle sa bansa.

“Ang 3-in-1 coffee, kape ng mga mahihirap. `Yan ang kaya ng aming bulsa. Nagtataka naman kami kung bakit may excise tax ang 3-in-1 coffee pero ang mamahaling kape, wala. Tama ba `yun?” tanong pa ni Chavez.