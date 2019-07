Bakit nananatili ang tiwala ng sambayanan kay PRRD?

Bumusina na naman nang malakas ang sambayanang Pilipino para iparinig sa buong mundo kung gaano pa rin kalaki ang kanilang pagtitiwala sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pinakahuling survey, 80% ng mga Pinoy na edad 18 pataas ang kuntento sa kanyang trabaho, ayon sa latest survey ng Social Weather Stations na lumabas nitong Hulyo 8. Nasa 12% ang hindi kuntento at 9% ang hindi pa nakapagdedesisyon sa survey noong Hunyo 22-26, 2019 sa 1,200 katao.

Bilang bahagi ng Duterte administration ay nakatataba ng puso ang ganitong katotohanan. Dahil sa takbo ng politika sa ating bansa, kadalasan na ang nakaupong pangulo pagsapit sa ikalawang bahagi ng termino ay laylay na ang popularidad, nag-aabang na ang mga mamamayan kung sino ang ipapalit, at hinihintay na lang matapos ang nalalabing tatlong taon para umasam na naman ng bagong liderato dahil sa palagay nila ay wala ng maipakita ang incumbent. Pero sa kaso ni Pangulong Duterte, nananatili ang excitement, ang init ng kanyang pangalan, at iisa ang dahilan—nakikita ng kanyang mga nasasakupan ang pagsulong at pag-unlad. Dahil kung walang progresong nararamdaman ang ating mga kababayan, naka­tuon na ang kanilang atensyon sa inaakala nilang posibleng pumalit na ika nga ay baka mas mainam-inam.

Sa ngayon ay wala. Wala pa. Dahil nga ang ating working president ay hindi naman tayo binibigo sa mga pangakong kanyang binitawan noong kampanya.

At patuloy siya sa pag-iisip kung paano higit pang maipaparating sa ating mga kababayan ang kanyang malasakit. Kamakailan ay binuo ang Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS.

Ang inyong lingkod po ang itinalaga ng ating pangulo na CORDS officer sa Region 10. Bilang panimula ng aming proyekto sa ilalim naman ng Convergence Areas for Peace and Development (CAPDev) ay namahagi ang pamahalaan ng 50 housing units sa mga benepisyaryong residente ng Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development at ng National Economic and Development Authority. Umpisa pa lang po iyan dahil sa ngayon ay nakalinya na ang iba pang programa.

Isa pa rin pong magandang balita ang pagbaba ng ating inflation rate sa 2.7 percent noong Hunyo 2019, ang pinakamababa sa nagdaang 22 buwan. Epekto ito ng ilang batas na naipatupad tulad ng free tuition sa state universities and colleges, at pagbaba ng presyo ng bigas.

Ganyan po ang ating pangulo, sinusolusyunan agad ang problema, at isinasabatas ang mga pa­ngangailangan ng ating mga kababayan na ika nga ay malapit sa ating sikmura.

Anyway, bilang insider sa Palasyo, sa susunod na isyu ay patitikimin ko kayo ng ‘pasilip’ sa posibleng presidential race sa 2022 kahit medyo malayo pa naman. Ito na kasi ang panahon na nagkakaroon na ng mga political alignment at may mga pangalang lumulutang na presidentiable.

Sino-sino po kaya sila? Iyan ang inyong dapat abangan!