Bakit nagkukumperensya ang mga guro

Ano ba ang silbi ng mga webinar at kumperensya at bakit ito ang inatupag ng mga guro lalo sa panahon ng pandemya?

​Tandaan natin na hindi sapat sa isang guro angnakapagtapos ng pag-aaral. Kailangang magkaroon sila ng mga bagong ideya upang maging mas mahusay na guro. Kaya gumagastos ang mga paaralan para makadalo sila sa mga seminar at kumperensya. Kumbaga bahagi ito ng pagpapaunlad ng isang propesyunal o human resource development.

​At ang sertipiko ng pagdalo ay napakahalaga sapagkat nagagamit ito sa “promotion.”

​Sa kabila ng pagkabigla ng maraming mga edukador sa nangyari sa pagsisimula ng lockdown, ang mga samahan tulad ng Philippine Historical Association ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga lektura ukol sa kasaysayan. Subalit ang pinakamalaking effort ay ginawa ng Vibal Group na nag-anyaya araw-araw ng mga eksperto upang magsalita ukol sa iba’t ibang larangan ng karunungan at nagpapamahagi ng sertipiko sa mga daang libong guro na mga nanood nang libre bilang bahagi ng kanilang serbisyo publiko. Sumunod na rin ang National Quincentennial Committee. Ang kanilang halimbawa ang siyang nagbigay-daan na ang iba pang samahan ay magsagawa rin ng mga seminar via Zoom o Facebook Live. Ngayon, ang mga karunungan ng Kapilipinuhan ay makikita na sa Facebook at YouTube at magagamit ngayon sa panahon ng mga online classes at iba pa.

​Para sa taunang kumperensya ng Philippine Historical Association (PHA), makakasama namin ang mga kapisanang pangkasaysayan ng Malaysia at Indonesia, maging ang National Quincentennial Committee, the DLSU-Southeast Asia Research Center and Hub, at iba pa para magkaroon nang tatlong-araw na “international conference” ha, sa 29-31 Oktubre 2020 na ang paksa ay “Mga pagdating, mga hidwaan at mga pagbabago sa Maritimong Timog Silangang Asya (mula 1400-1800).”

​Ang kumpernsya ay gumugunita sa pagdating ng mga barko ni Magellan sa Pilipinas 500 taon na ang nakalilipas noong 1521 ngunit hindi lamang tumitingin sa epekto ng kolonyalismo sa Pilipinas kundi sa kung anong klaseng buhay mayroon ang mga nasa Timog Silangang Asya nang dumating ang mga Europeo at kung papaanong ang enkuwentrong ito ay nagpabago sa ating lahat. Mapapakinggan sina Ambeth Ocampo, Felice Prudente Sta. Maria, Vic Torres, Ariel Lopez at iba pang mga iskolar kabilang ang mga taga Indonesia at Malaysia.

​Libre ang kumperensya bilang handog sa bayan ng PHA at mapapanood sa pamamagitan ng Facebook Live, subalit sa mga nagnanais makasama sa Zoom at magkaroon ng sertipiko, magbabayad lamang sila ng Php 500.00 para sa kasapian dahil ang tanging maaaring pumasok sa Zoom ay ang mga kasapi lamang ng PHA. Imagine, “3-day international conference,” ang mura! Para sa karagdagang detalye, magtungo lamang sa Facebook ng Philippine Historical Association.

​Dahil sa panahon ng pandemya, hindi dapat mahinto ang pagkatuto at ang pagbibigay saysay sa ating nakaraan para sa mas makatuwirang pasya para sa kinabukasan.

​