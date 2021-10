Bakit may bulaklak

Tunay na mapagmahal at maalalahanin tayong mga pinoy. Gusto natin iparamdam sa ating mga mahal sa buhay na nandito tayo at handang tumulong sa anumang oras ng pangangailangan. Isa na dito ang pagdalaw sa mga may sakit. Ngayong nagpandemya lamang hindi na magawa dahil sa mga protocols na isinasagawa sa mga ospital, ngunit, hindi pa rin napigilan dahil sa mga virtual o digital na dalaw sa pamamagitan ng mga devices tulad ng cell phones, tablets, at laptops. Isa pa din na gawain na napapansin ay maliban sa pagpapadala ng mga pagkain at paboritong mga kagamitan, ay ang pagdadala ng mga bulaklak. Bakit nga ba nagpapadala pa din ng mga bulaklak sa may mga sakit. Nakakatulong ba ito o perwisyo lang?

Una sa lahat, ang pagpapadala ng bulaklak sa isang may karamdaman ay nagbibigay ng liwanag at saya kahit may sakit. Nagkakaroon ng koneksyon ang emosyon ng nagbigay sa binigyan. Sa katunayan, may mga pagsusuri na nagpapakita ng mas kaunting paggamit ng mga gamot para sa sakit at kirot, at mas positibo ang pagiisip kung may mga bulaklak at halaman sa kanilang mga silid sa ospital.

Bagamat magandang tingnan at maganda man ang intesyon, alalahanin natin ang mga kinakailangan na maisip bago magpadala ng bulaklak sa isang may sakit. Una, siguruhing maliwanag at makulay ang mga bulaklak ng magbigay saya sa may sakit. Pangalawa, piliin ang mga bulaklak na tumatagal at madaling alagaan. Pangatlo, huwag masyadong malalaki at malawak ang sinasakupan. Tandaan na may mga kagamitan na kakailanganin ang may sakit at baka makaabala ito. Pang apat, siguruhing hindi magiging sanhi ng allergy ang mga ito. Maaaring hindi payagan ito sa mga sensitibong lugar tulad sa ICU, o sa mga isolation and respiratory units. May mga ospital din na sadyang hindi pumapayag na magpasok ng mga bulaklak sa loob ng mga silid ng may sakit kaya mahalagang icheck din ito. Mga halimbawa ng bulaklak na hypoallergenic ay carnations, daffodils, hydrangeas, mga orchids, peonies, at tulips. Panglima, ay siguruhing matibay at matatag ang paso o lalagyan. Ayaw natin na maging sanhi pa ng problema ang mga pinadala natin.

Gusto natin na maibsan sa mga nararamdaman ang isang may sakit at nakasanayang padala ang mga bulaklak at tanim. Para sigurado, makipagugnayan sa doktor at staff kung hindi bawal sa pasyente at sa silid na kinaroroonan ang mga ito. Halina at ikalat ang liwanag at saya sa pagbigay ng mga bulaklak.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Get Vaccinated!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.