Bakit mahalaga ang Anti-Terror Law

Napirmahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas ang Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 nitong Biyernes, July 3 matapos ang masusing pag-aaral ng mga abugado ng gobyerno.

Maituturing pong isa ito sa mga naging tampok na pangyayari sa unang linggo ng Hulyo dahil matagal itong inabangan ng maraming Pilipino.

Ang paglagda po ni Pangulo Duterte sa Anti-Terrorism Law ay isa pong patunay na seryoso ang kanyang administrasyon na matuldukan ang terorismo na matagal ng nagdudulot ng kaguluhan at karahasan sa bansa na ang mga biktima ay mga inosenteng Pilipino.

Isa po ang Pilipinas sa mga bansang nakakaranas ng terorismo. Patunay dito ang pagkakalagay ng bansa sa listahan ng Global Terrorism Index of 2019, dahilan kaya naman pursigedo ang Duterte administration na mawakasan na ito .

Sa pamamagitan po ng bagong nilagdaang batas, aasahan ang mga mas pinaigting na mekanismong ilalatag ng gobyerno para mahadlangan ang mga banta at mga pagtatangka ng mga terorista sa sambayanan kabilang na po ang mga dayuhang terorista na nagtatangkang magtatag ng kanilang lokal na grupo sa ating bansa.

May mga safeguards po ang bagong Anti-Terror Law na titiyak sa karapatang pantao at laban sa pang-aabuso.

Sinisiguro ko po na ang aking tanggapan, ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) ay makikipagtulungan sa lahat ng ahensiya ng gobyerno para matugunan ang problema sa terorismo ng hindi malalabag ang karapatang pantao at rule of law.

Mayroon po tayong dating batas kontra-terorismo, subalit may mga butas ito kaya nabuo ang bagong Anti-Terror Act of 2020 para mas lalong bigyan ng ngipin ang paglaban sa mga terorista at tiyaking mapanagot ang mga ito sa kanilang mga kasalanang nagawa sa mamamayan at sa bansa.

Marami ang kontra sa bagong batas na ito dahil sa paniwala ng ilang grupo at oposisyon na gagamitin ito ng Duterte administration laban sa mga kritiko ng gobyerno. Pero walang batayan ang kanilang paniniwala laban sa Anti-Terror Law.

Batay po sa depenisyon, ang terorismo ay isang aksiyon ng isang tao o grupo sa loob o labas ng Pilipinas na ang layunin ay pumatay at magdulot ng matinding pinsala o maglagay sa panganib sa buhay ng isang tao o kaya ay manira ng mga pasilidad ng gobyerno o ng pribadong ari-arian sa pamamagitan ng mga armas, pampasabog, biologocal , nuclear , radiological o chemical weapons.

Wala pong pinipiling lugar, oras at araw ang mga terorista sa kanilang paghahasik ng karahasan kaya ito ang nais ng gobyerno na mahadlangan para sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino.

Para po mas maintindihan ng mamamayan ang bagong batas, bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga malalagim na kaganapan sa bansa na kagagawan ng mga terorista.

Isa na rito ang Marawi Siege kung saan sinakop ng mga terorista ang maunlad na lungsod ng Marawi, at winasak ang buong siyudad kasabay ang pagwasak sa buhay at ari-arian ng libo-libong mamamayan nito. Daan-daang sundalo at sibilyan ang nagbuwis ng buhay dahil sa kagagawang ito ng mga terorista.

Sa lungsod po ni Pangulong Duterte sa Davao City, ilang mga pag-atake po ang ginawa ng mga terorista na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sibilyan. Kabilang na po dito ang pambobomba sa Davao airport noong 2003, pagpapasabog sa St. Peter’s Cathedral, pagpapasabog sa Sasa Wharf at noong 2016 bago pa lamang nakakaupo si Pangulong Duterte ay inatake ng mga terorista ang Night Market sa Davao City.

Bukod pa ito sa mga insidente ng karahasan at suicide bombing sa mga lugar ng Basilan, Sulu at Tawi Tawi.

Bakit ko po inisa-isa ang mga insidenteng ito? Para po malaman ng mga tao kung gaano kalala ang pinsalang dinulot ng mga terorista sa buhay ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kanilang mga ginagawa.

Hinihikayat ko po ang buong sambayanan na tumulong at suportahan ang adhikain ng gobyerno para magapi ang terorismo at magkaroon ng isang ligtas at mapayapang Pilipinas.