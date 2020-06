Bakit kaliwa’t kanan ang diskuwento sa mga kotse?

Noong nakaraan June 21 Father’s Day, nakatawag-pansin ang isang pambihirang sales promotion ng isang brand ng sasakyan. Bili na raw ng isang van, may kasamang sedan na libre! Noong una, akala ko prank lang ng mga walang magawa. Pero nang basahin ko ang balita sa isang car-oriented website, totoo nga!

Nitong Hunyo, maingay ang mga promo offer ang mga salesman. Zero downpayment ang pang-akit ng MG at Chevrolet. Low monthly payment naman ang kaway-kaway ng Mazda; si Maxus naman ay may cash voucher sa Lazada. Nagpapalakihan naman ang iba ng cash discount. Ang bestseller na Toyota Vios, hanggang P125,000 ang diskuwento. Ang Geely naman ay may regalong P130,000 diskuwento sa mga frontliners. Sa showroom ng Audi, abot hanggang 1 milyon ang diskuwento, pero kung Range Rover ang bibilhin, tumataginting na P1.6 milyon ang matitipid mo. Halos sa lahat ng showroom, may iniaalok na diskuwento sa kanilang produkto.

Mula nang pumutok ang Taal hanggang abutan ng Covid-19 pandemic, lubhang apektado ang bentahan ng sasakyan sa Pilipinas. Noong Abril, 133 sasakyan lamang ang nabenta ng mga miyembro ng CAMPI (Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, Inc), at 4,788 noong Mayo. Ang average na bentahan noong 2019 ay nasa 30,000 bawat buwan. Umasa ang mga CAMPI members na magpapatuloy gracia sa pagpasok ng 2020.

Mabuway na ang ating car industry noon pa man. Walumpong porsiyento (80%) ng ibinebenta sa Pilipinas ay galing sa mga overseas na pagawaan. Naging “buy-and-sell” na ang negosyo ng kotse sa atin. Pero may kakaibang problema ang ganito. Dahil manggagaling sa ibang bansa, kailangan abante ang pag-order ng mga sasakyan.

Halimbawa, kung galing sa Thailand, kailangan ng 3 buwan para orderin ang mga sasakyan. Yung mga darating galing Bangkok ngayong Hulyo ay noon Marso pa na-order, o mas maaga pa. Yung mga dumating noong Abril-Mayo ay noon pang Disyembre-Enero ibinigay ang order, bago ang Covid-19 sa Pilipinas. Kung mas malayo ang pabrika tulad ng Europa at America, lalong mahaba ang lead time sa pagbibigay ng order; minimum ng 6 buwan. Kailangan magaling kang manghuhula para masabi ang tamang bentahan 3-6 buwan mula ngayon!

Sa kasamaang-palad, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga na-order kahit tumigil na ang pagtitinda ng kotse mula pa noong Marso hanggang Hunyo, dahil sa pagpatupad ng ECQ at MECQ sa buong bansa. Nagresulta eto sa paglobo ng imbentaryo sa warehouse ng mga car companies. Isipin ninyo: sa inaasahang 60,000 na benta, limang libo lamang ang nai-benta noong Abril-Mayo. Paano pa yung mga dumating noong Marso, at ngayong Hunyo?

Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit kaliwa’t kanan ang mga alok ng diskuwento mula sa mga kumpanya ng kotse. Pero, papatulan ba eto ng mga mamimili?

Tatlong buwan ding dumanas ng hirap ang mga bumibili ng sasakyan; kahit ang mga malalaking kumpanya ay walang kinita o nalugi sa panahon ng ECQ/MECQ/GCQ. Mukhang wala sa prioridad ngayon ang kumuha ng bagong sasakyan.

Sa mga nagtitinda, kailangan ngayon ang mga kakaibang paraan para maka-akit ng mga mamimili. Magkaka-alaman kung sino ang magaling magbenta ng kotse kahit na may pandemic.