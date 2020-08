Bakit kailangang mag-mask

Itong linggong ito ay ibinalik sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang NCR at mga karatig na lugar tulad ng Bulacan at Rizal. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng may Covid19, at sa mga nangangailangan ng medikal na atensyon, nauubos na ang lugar na ikinalalagyan nila sa mga ospital kung kaya’t ito na din ang hiniling ng mga frontliner na health care workers. Dahil dito, pinaigting ang pagpapatupad ng minimum health requirements na manatili sa bahay kung walang importanteng lakad, obserbahan ang social distancing, maghugas ng kamay at magdisinfect, at mag suot ng mask. Dito nagtanong ang ating reader. “Bakit ba kasi kailangang mag mask? Ang hirap huminga at napaka sagabal at hindi kumportable.”

Sa totoo lang, ang mask ay humahadlang sa ating ilong at bibig para maiwasan ang pagtalsik ng mga galing sa ating bibig, mayroon man tayong sakit o wala. Sa mga walang sakit, proteksyon ito kung may biglang bumahing, o umubo sa harapan natin, hindi natin malalanghap ang mga ito. Sa mga may sakit naman, maiiwasang makahawa dahil nakakulob ang mukha nila. Proteksyon din ito sa mga hindi natin alam kung may sakit ngunit walang sitomas o mga asymptomatic na maaaring makasalamuha natin sa pang araw araw.

Kamakailan, mayroong pagsusuri na ginawa gamit ang petri dish na may lamang agar. Sa mga microbiologists, ito ang ginagamit na paraan para mapatubo ng mga bakterya, virus, at fungus. Inilapag nila ito sa dulo ng lamesa at naglaan ng labingdalawang pulgada hanggang dalawang metrong distansiya palayo dito. Nagtalaga sila ng isang tao at pinasalita ito, pinasigaw, pinakanta, at pinaubo mula sa iba’t ibang distansiya. Pagkatapos ay pinagsuot ng mask ang taong ito at pinaulit ang lahat ng ginawa. Ang mga petri dish ay inincubate sa loob ng 24 oras. Ang resulta – pinakamadaming tumubo na colony ang mga petri dish na mas malapit sa test subject. Habang lumalayo, mas kumakaunti. Nang ikumpara ito sa naka mask, mas kaunti ng di hamak at halos wala na sa pinakamalayo na dalawang metro.

Pinatutunayan nito na kung ang isang taong walang Covid19 ay nakakapagpatubo ng mga organismo sa petri dish ng walang mask, paano na lang kung positibo ito. Mahalaga ang maglagay ng hadlang upang maiwasan ang pagkahawa ngunit mas mahalaga na panatiliin ang distansya sa isa’t isa. Higit sa lahat, anu mang klaseng proteksyon gawin, huwag hahawakan ang mukha nang hindi naghugas ng kamay at nag- disinfect.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.