Bakit Hindi Ginagamit ang Rapid Test Kits para sa COVID 19?

Noong nakaraang dalawang araw, sumailalim ako sa COVID 19 test gamit ang rapid testing kit. Ang aking matalik na kaibigan at comrade in arms na si Dr. Dominga “Minguita” Padilla ang mismong nag-administer nito. Siya ang founder ng Eye Bank Foundation at Clinical professor sa UP-PGH. Negatibo ang resulta ng test. Ang test ay katulad ng disposable AIDS testing kit. Mayroon itong isang test cassette, dropper at dessicant. Ang pamamaraan ay kapareho ng ginagawa ko araw-araw kapag tinitingnan ko ang aking blood sugar. Isang pen ang ginagamit para kumuha ng konting dugo na sinisipsip ng dropper at saka inilalagay sa cassette. Ang ilang patak ng dugo ay inilagay sa cassette at makalipas ang 2-5 minuto, lumabas ang resulta sa parehong paraan kung paano lumalabas ang positibo o negatibong resulta ng pregnancy test. Ang pagkakaiba ay mayroong tatlong linya na maaaring lumitaw. Ang una, na ang dapat lumitaw sa ilalim ay (M), ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay positibo. Ipahihiwatig ng pangalawa na ang isang tao ay nagkaroon ng pagkakalantad sa virus ngunit hindi na aktibo na nahawahan (G). At ang pangatlo, na lumitaw sa aking pagsubok, ay lumitaw sa itaas ng cassette (C) ay nagpapahiwatig ng negatibo.

Ayon kay Secretary Francisco Duque ang kalidad ng rapid COVID test ay hindi maituturing na “gold standard.” Hindi daw ito katulad ng PCR test na isang molecular test kung saan nakikita ang pagkakaroon ng viral DNA sa dugo o presensiya ng COVID virus mismo. Ang sinusuri daw ng rapid test kits ay ang pagkakaroon ng antibodies na nati-trigger ng pagkakaroon ng virus. Huwag niyo sana isipin na isa ako sa mga masuwerteng “VIPs” na sinuri ng Department of Health. Hayaan niyong ulitin ko. Si Dr Padilla mismo ang gumawa ng pagsusuri sa akin. Ang kit ay donasyon ng pilantropong bilyonaryo na nagdala ng 200,000 rapid test kits sa ating bansa. Sa kasamaang palad, ang mga test kits na ito ay nakaimbak sa iba’t ibang lugar dahil wala pang ibinibigay na pahintulot ang Department of Health para magamit sa maramihang pagsusuri.

Bakit hindi ito pinahintulutan na magamit para sa pagsusuri sa masa sa kabila ng katotohanan na ito ay mas mura kaysa sa PCR at maaaring makuha ang mga resulta makalipas ang ilang minuto lamang sa halip na mga araw? Ang sabi, dahil daw mayroon lamang itong 90% accuracy.

Sa madaling salita, ang mga maaaring makakuha ng resultang negatibo gamit ang rapid testing kit ay maaaring “false negatives.” Ayon sa policy makers, baka daw magdulot ito ng malaking kaguluhan sa halip na kapaliwanagan.

Ipinaliwanag ni Dr Padilla na dahil ang lahat ng mga pagsusuri sa Covid 19 ay dapat ibigay lamang sa mga may sintomas, ang mga may resultang negatibo gamit ang rapid testing kits, na may 90% na accuracy, ay dapat pa ring sabihan na magself-quarantine at ang resulta ay dapat pa ring isailalim sa PCR test. Ang mga may positibong resulta sa pagsusuri naman ay dapat na talagang ilagay sa ipinag-uutos na quarantine hindi lamang sa kanilang mga tahanan, kundi sa mga itinalagang isolation facilities.

May katwiran si Dr. Padilla. Ang kailangang gawin ngayon ay siguruhin na wala nang lilipatan ang virus. Mangyayari lamang ito kung titiyakin na nakahiwalay na ang mga nahawa na. Kaya nga ang panawagan ng World Health Organization ay “test, test, test.” Totoo nga na ang PCR ay may “gold standard.” Ang realidad: ito ay mahal, matagal makuha ang resulta, at wala tayong sapat na bilang ng PCR testing kits. Ito ang dahilan kaya sa halos isang buwan na community quarantine kaunti pa lamang ang nasusuri. Ang ibang PCR kits ay ginamit pa sa mga taong walang anumang sintomas. Sa kabilang banda, ang rapid test kits ay maaaring ipamahagi sa malalayong lugar sa bansa dahil ito ay mas mura at hindi nangangailangan ng laboratoryo para makuha ang resulta. Maaari nga na ang iba ay makakuha ng resultang “false negatives.” Ngunit sila man ay kailangan din magself-quarantine. Kaya sa huli mas maraming bentahe na maihihiwalay agad ang may makakukuha ng resultang positibo.

Ang mga bansang matagumpay na nakasugpo ng virus tulad ng China, Taiwan, Singapore at South Korea ay gumamit ng rapid test kits. Sa katunayan, kamakailan lamang ay pinahintulutan sa Estados Unidos ang paggamit nito. Sila na ngayon ang may pinakamataas na bilang ng mga nahawahan ng virus sa buong mundo. Ang Healgen rapid test kit, gawa sa Korea ngunit lisensyado sa Germany ang ginagamit nila ( techcrunch.com, March 29, 2020). Ito mismo ang brand ng rapid test kit na ginamit sa akin ni Dr. Padilla.

Inaprubahan ang pamamahagi nito ng US FDA kahit hindi pa nila ito naisasailalim sa masusing pagsusuri dahil bawat pakete naman nito ay may kalakip na pagpapaliwanag: “it has not been reviewed by the FDA, negative results do not rule out Covid 19; Results from the antibody testing should still be validated using the molecular PCE, and positive results may be due to past or present infection with the Covid 19 virus” (id.). Sa madaling salita, hindi na naghigpit sa pagapruba nito ang US FDA dahil ang maagap na pagtuklas ng bilang ng nahawahan, kaakibat ang social distancing, ang paraan para masugpo ang nakasisindak na pandemic na ito.

Ang tanong: Bakit ayaw aprubahan ng Department of Health ang paggamit ng mga rapid testing kits kung mismong ang US FDA ay inaprubahan ito? Uulitin ko. 200,000 ng mga kits na ito ay narito na sa ating bansa. Bayad na ngunit namimiligrong maaksaya lamang. At ganun pa man, wala man lamang tayong 100,000 PCR testing kits para sa 100 milyong Pilipino. Hayaan ninyong ulitin ko ang aking panawagan sa Department of Health. Pahintulutan niyo na ang paggamit ng COVID 19 sereological rapid testings na maaaring isailalim sa beripikasyon ng PCR testing. Umaasa ako at nagdarasal na makikinig na kayo ngayon sa pakiusap ko dahil maaaring mangahulugan ito ng pagsagip sa buhay ng mga Pilipino. (END)