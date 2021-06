Bakit biglang kumibo si Gibo?

Matapos masilat noong 2010 presidential elections bilang manok ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, biglang nanahimik at nawala ika nga sa sirkulasyon ng pulitika si dating Defense Secretary Gilbert “Gibo” Teodoro. Pero kamakailan lang, bigla siyang “nagparamdam.”

Napahimas nga raw baba at napatingin sa langit ang isa nating kurimaw nang mabalitaan ang pagpunta ni Gibo sa Davao City. Bukod sa bumisita siya sa birthday girl na si Mayor Sara Duterte, aba’y nagpabakuna na rin doon si Gibo, na taga-Tarlac naman.

Hindi raw ba nasayang ang isang dose na itinurok kay Gibo, na dapat sana eh sa residente ng Davao City, lalo na ngayon na balik pa man din sa mas mahigpit na modified enhanced community quarantine dahil dumadami ang COVID-19 cases sa lungsod?

Buweno, pinalutang ng isang kongresista na mula sa Bicol na si Gibo ang posibleng maging vice presidential candidate sakaling magpasya si Mayor Sara na tumakbo namang presidente–na kung ang isa pang Bicolano solon ang tatanungin eh sigurado na raw.

Kung totoo ang hinala ng mga kongresistang uragon na aarangkada sa panguluhan si Mayor Sara, malamang na malulungkot at kinakabahan ang ilang opisyal na ayaw umalis ng Malacanang.

Alam kasi ng mga opisyales na ito na kahit dikit at higot ang papel nila kay President Mayor Digong Duterte, aba’y talsik silang patuwad sa Palasyo kapag si Mayor Sara ang nanalo dahil may ibang tao ito na pinagkakatiwalaan. Pero ibang kuwento ‘yan mga tropapips.

Balik tayo kay Gibo, marami nga ang napaisip kung bakit at ano ang nainom niya at tila biglang nagpasya siyang bumalik sa pulitika matapos ang halos 12 taon o pagkaraan ng dalawang termino ng pangulo.

Huli kasi siyang nasilayan sa politika noong matalo siya sa pinsan niyang si President Noynoy Aquino noong 2010 elections kung saan siya ang pambato ng Lakas-CMD, at bilang manok ni Gloria Arroyo.

Nang nanalo si President Mayor Digong na pangulo noong 2016 elections, inalok siyang maging kalihim ng national defense nang dalawang ulit–at dalawang ulit niya ring tinanggihan. Ngayon, bakit tila “nagpaparamdam” siyang kakandidato?

In fairness, habang isinusulat natin ito mga tropapips, wala pang lumalabas na pahayag si Gibo tungkol sa plano niya sa 2022 matapos silang magkita ni Mayor Sara.

Sakabilang banda, panalo si Gibo sa biglaang pagkibo at bagong pakulo, abay pinag-usapan ang pagpabakuna kahit taga-Tarlac ito, pati ang pagtakbo sa 2022— ang tanong lamang, baka maulit ang pagkatalo, lalo pat katulad ni ex-Cong. Rolando “Nonoy” Andaya na isa din talunan sa pagka-gobernador sa Bicol ant”g umaaktong mirkropo.

Ngunit kapag sinilip ang social media account ni Gibo, aba’y lahat ng paramdam sa pagtakbo eh makikita mo. Puna ng isang kurimaw natin na nakasilip sa kaniyang account, hindi raw kaya malasin si Gibo sa 2022 kung parehong kulay at campaign slogan pa rin ang gagamitin niya noong natalo siya noong 2010?

Noong tumakbo si Gibo bilang pambato ng Lakas-CMD ni Gloria Arroyo, maraming hindi magagandang nangyari sa kampanya niya at nagkaroon pa nga yata sila ng samaan ng loob ng kaniyang tito na si Danding Cojuangco dahil umalis siya sa kanilang partido na Nationalist Peoples Coalition.

At nang lumipat naman siya sa Lakas-CMD, isa-isang nalagas ang mga bigating gobernador ng partido at lumipat sa ibang partido kabilang na sa Liberal Party ni Noynoy at Nacionalista Party ni Manny Villar, na tumakbo rin at natalong pangulo.

Kung ang isang kurimaw natin ang tatanungin, wala siyang duda sa talino at galing ni Gibo bilang isang bar topnotcher at Harvard graduate. Pero kung nasa tamang timing ang bigla niyang pagkibo sa pulitika para kumandidato sa 2022, isang malaking katanungan na dapat abangan.

Kapag kasi nag-search ang mga tao sa internet tungkol sa kaniya, malamang na ang makita eh ang pagiging loyal niya kay Arroyo, na sadsad ang popularidad. Bukod pa diyan ang ginawa niya sa mga dati niyang kapartido sa NPC at Lakas-CMD, at ang pangunguna niya noong kongresista siya sa bigong pag-impeach sa popular noon na si Chief Justice ng Supreme Court na si Hilario Davide. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”