Makikita mo sa ilang mga establisimiyento na naka-display ang larawan ng may-ari na kasama ang isang mataas na politiko. Walang duda na ang pagpapalitrato ng may-ari at ng politiko ay isang transaksyong walang kabayaran. Ngunit hindi maikakaila ang hindi matatawarang benepisyo ng larawang ito sa mga pagkakataon na may mga inspector ng pamahalaan na bumibisita. Ang larawan, bagama’t tahimik lamang na naka-display, ay nagsisilbing pi­ping testimonya ng konesksyon ng may-ari sa mataas na politiko. Sa madaling salita, ito ay isang simpleng pananakot. At walang puwedeng tumawag ng pansin dito sapagkat hindi naman masama o labag sa batas ang mag-display ng larawan.

May mga taong pinipilit ang kanilang gustong mangyari gamit ang mga baluktot na pangangatwiran. Sila rin ay naghahanap ng butas sa interpretasyon ng batas. Sila ang mga taong laging handang ipagtanggol ang kanilang ginagawa sa pagtanong ng “bakit, bawal ba?”.

Pinupuna ng marami na si Bong Go ay senador na at nabibilang sa iba at kapantay na sangay ng pamahalaan ngunit nananatiling laging nasa tabi ni Duterte. Ang sitwasyong ito ay kakatwa sapagkat maaring magkaroon ng mga pagkakataon na mawawala ang mala­yang pag-iisip ni Go. Ito rin ay nagiging tanda ng pagpapailalim ng isang senador sa pangulo, isang relasyon na walang basehan sa Saligang Batas. Parang naririnig ko na ang magiging tugon ni Duterte at ni Go, “bakit, bawal ba?” Maaring hindi nga, pero dapat bang ginagawa ito? Nasa balita ang dumurang Tsino sa isang fast-food na kainan. Hindi ako sigurado, pero marahil wala sa mga regulas­yon ng kainan na iyon na bawal dumura, pero tama bang gawin iyon?

Si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa naman nagtanong kung masama bang suportahan si Duterte na kumakatawan sa lahat ng Pilipino. Malamang nahiya lang at ang gusto rin niyang sabihin ay “bakit, bawal ba?” Hindi nga bawal at, marahil, hindi rin masama ngunit hindi rin nararapat ang bulag na pagsunod sa Pangulo at ang magdesisyon base sa kapakanang pangsarili. Tila hindi malinaw ang mga papel na dapat nilang ginagampanan.

Sa isang pahayag ni Duterte hinggil sa prankisa ng ABS-CBN, mararamdaman ang kanyang galit at pagnanais na makaganti sa kompanya at mga may-ari nito ngayong siya ang Presidente. Ang puno’t dulo ay ang kanyang personal na galit sa hindi paglabas ng kanyang patalastas sa kampana noong 2016. Ngunit hindi binigyan ng mandato si Duterte na maging Pa­ngulo upang magkaroon siya ng kapangyarihan para tugisin ang mga kaaway niya sa media o saan pa man.

Malamang sasabihin din ni Duterte na “bakit, bawal ba?”, kung pupunahin ang kanyang mga paha­yag. Sinasabi niya na karapatan din niyang bigyan ng kritisismo ang mga taga-media kagaya ng ginagawa rin sa kanya ng mga ito. Marahil hindi naaalala ni Duterte na, bilang Pangulo, ang kanyang mga pahayag ay hindi personal at may mabigat na implikasyon.

Hindi barkadahan ang kanilang pinasok. Palagi nilang dapat tandaan na, bilang mga indibidwal, sila ay iba sa kanilang sarili bilang may hawak ng posisyon. Sana din matutunan nila na hindi nangangahulugan na kapag hindi ipinagbabawal ng batas ay tama na ito.