Bakit ayaw mo sa bakuna?

Simula nang nagkaroon ng community quarantine noong Marso 2020, hindi na pinayagan ang mga senior citizens na lumabas ng bahay. Vulnerable daw kasi sa masamang epekto ng Covid-19 sa kanilang kalusugan. Kahit na noong nagluwag ang quarantine, hindi pa rin pinayagan ang mga seniors, lalo na ang mga may edad 65 anyos pataas.

Pero noong Independence Day, makalipas ang 15 buwan, nagdesisyon ang Inter-Agency Task Force (IATF) na payagan ang mga fully vaccinated senior citizens na lumabas na ng bahay; malaya nang gumala sa loob ng mga GCQ at MGCQ na lugar. Lagi lang dalhin ang vaccine card at sumunod sa mga health protocols.

“Fully vaccinated” ang isang senior pagkaraan ng 2 linggo mula sa second shot ng double-dose na bakuna tulad ng Sinovac at AstraZeneca. O dalawang linggo pagkatapos ng single dose nabakuna, tulad ng Johnson & Johnson.

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Amerika, kailangan ng 2 linggo para ganap na magkaroon ng proteksyon ang katawan laban sa virus. Kaya’t may tsansa pang makasagap ng Covid-19 sa panahon na iyan.

Dito sa NCR Plus kung saan may GCQ hanggang sa katapusan ng Hunyo, puede na gumalaw ang mga seniors. Kaya ako, nilaminate ko na ang vaccine card at lagi nakasabit sa leeg ko.

“The movement of fully vaccinated seniors is, however, limited to travel within their zone as interzonal travel is still prohibited, except for point-to-point travel that was previously allowed,” paglilinaw ng IATF spokesperson Harry Roque.

Siguro naman, sapat na etong incentive sa lahatng seniors na magpa-bakuna na. Ayon sa National Covid-19 Vaccination Operations Center noong June 12 ay 1,726,381 seniors pa lamang ang naka-isang shot, samantalang 471, 425 lang ang naka-kumpleto ng 2 shots. Sabi ng DOH, 5 porsiyento lang ng higit sa 8 milyon na seniors ang nababakunahan.

Sa pinakahuling tala, may kabuuang 6,096,208 na ang nabakunahan sa grupo ng A1 (healthcare workers), A2 (senior citizens), A3 (persons with comorbidities), at A4 (economic front-liners). Kaya lang ay 604,260 pa lang ang fully vaccinated.

Sa buwan ng Hunyo, may darating na 11,058,000 bakuna sa bansa: 5.5 milyon na Sinovac, isang milyon na Sputnik, 250,000 Moderna, 2.28 milyon Pfizer-BioNTech, at 2.028 milyon na AstraZeneca.

Ang target ng buong programa ay mabakunahanang 70 milyon Filipino kung saan sinasabing magkakaroon ng “herd immunity” ang bansa bilang proteksyon.

Sa kasamaang palad, marami pa rin tayong kababayan na natatakot sa bakuna. Anim sa bawat sampu ang ayaw sa bakuna, ayon sa huling Pulse Asia survey. Dala daw eto ng mga bali-balitang side effects mula sa bakuna, kesyo”hindi maganda” ang mga gawang China at napakahaba ng pila at hintayan sa bakuna.

Kaya ngayon, kailangan pang maglaan ng insentibo para bakuna ang mga LGU. May pa-raffle ng house-and-lot, motorsiklo, bigas,groceries at pati kalabaw para makahikayat sa bakuna. Ano ba naman yan?!

Gaya ng sinabi ko, tapos na ako sa dalawangturok ng Sinovac. Wala akong naramdaman side effects maliban sa kirot ng karayom. At makalipas ang apat na linggo, isa na akong”fully vaccinated” senior citizen.