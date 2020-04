Bakit ako bumibigat

Mag-iisang buwan na tayong naka-lockdown at maaaring conscious na sa pigura at timbang. Tuloy ang ehersisyo at mga activities kahit sa loob lang ng kani-kanilang silid.

Malamang binabantayan ang timbang sa pang- araw- araw na apak sa weighing scale. Ngunit bakit mistulang bumibigat ang timbangan? Naka- dyeta naman din ngunit bakit hindi nababawasan ito?

Kung talagang nag-eehersisyo ng tunay at tama ang pagkain, talagang mababawasan ang taba sa katawan. Mas bumubuo ang muscle at ito ay mas mabigat kaysa taba kung kaya’t bibigat ang timbang kahit na tuluyang nawawala ang taba.

Ngunit marami ang nananaginip lamang at nag-iilusyon na talagang nag-ehersisyo at nagdidyeta. Napakarami ng dahilan ng pagbigat ng timbang.

Isa na dito ang tinatawag na water retention. Lalong lalo na kung nakapirmi sa isang lugar at pwesto (gaya kung nakaharap lang sa telebisyon at walang tigil sa kapapanood ng mga teleserye) at walang tigil sa kamemeryenda. Pwede din kung napapanahon bago datnan ang mga kababaihan.

Sa totoo lang habang nagkakaedad tayo mas bumibigat tayo. Lalong lalo na sa gulang mula 29 hanggang 39.

Ang mga kababaihan ay bumibigat ng 7 pounds at sa kalalakihan naman ay mga 15 pounds. Ang BMI o body mass index ay ginawa para mabigyan ng halaga ang dami ng taba base sa timbang at taas ng tao.

May computation ito at kung humigit sa 30 ang resulta ay nagsasaad na obese ang isang tao. Mas madali ang height to waist ratio. Kumuha lamang ng maski anong tali na aabot sa tangkad nyo.

Gumawa ng buhol sa dulo at ito’y apakan. Tumayo ng tuwid at gumawa ulit ng buhol sa kung saan aabot sa tuktok ng ulo.

Ipagsama ang dalawang buhol at kunin ang kalahati. Ipaikot ito sa baywang (hindi balakang) at dapat magdikit ang mga buhol sa kalahati nito. ito ang 2:1 ratio ng tangkad at baywang.

Ibig sabihin ang haba ng baywang ay doble ng tangkad. Kung sumobra sa dikit ay ok lang ngunit kung hindi magdikit, ito ay obese. Mas malayo ang agwat, mas mataas ang posibilidad magkaroon ng mga karamdaman gaya ng diabetes at pagtaas ng cholesterol at triglycerides.

Maraming maaaring gawin para hindi tumaba. Bawasan ang chichirya, mas uminom ng tubig kaysa sa soft drinks at matatamis na juice. Huwag masyadong magpakabusog, iwasan ang mayonnaise at madaming keso.

Gumamit ng fat free o low fat milk imbes na whole milk. Sa mga salad gumamit ng suka kaysa mga creamy dressing. Bawasan ang mga processed o refined foods, kanin, pasta, patatas, at tinapay.

Kaunting bantay sa pagkain ay malaki ang maitutulong.

Hanggang sa susunod na Martes!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.

Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, at radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn).

Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.