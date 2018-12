‘Bakbakan’ semis sa Roligon

HULING semifinal round ng “FIGBA National Bakbakan 12–Stag Derby” ang nakalinya sa 10,000 -seat Roligon Mega Cockpit sa Parañaque City ngayon, Sabado, Dec. 8.

Umpisa naman ang tatlong araw na finals (5 -stag derby) sa Roligon sa Lunes, Dec. 10 para may iskor na 4, 4.5, 5, 5.5 at 6 points.

Sa Huwebes, Dec. 13 ang bakbakan ng mga 6.5 pointers habang sa Sabado, Dec. 15 magtutuos ang mga 7 pointers.

Naitala ang pambihirang 8,000 -plus entries ng ‘Bakbakan’ mula sa International Federation of Game Breeders Associations ngayong 2018, mas malaki sa 7, 016 entries nitong nakaraang taon.

Ginanap din ang ‘Bakbakan’ sa Guam at Saipan, promosyon ng bagong Marianas Gamefowl Breeders Association (MGBA), ani FIGBA president Ricoy Palmares Jr.

Isponsor ang Thunderbird – Passion of the Filipino Nation, B-MEG Integra Power Maxx, Excellence Poultry and Livestock Specialist, Hagibis, Salto, LDI, Pit Fighter, VNJ Distributors at Mad Science.