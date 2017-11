UAAP | Bakbakan na!

Game 1 Finals ­ngayon (MOA Arena):

4 p.m. – DLSU vs. Ateneo

Maraming beses nang nagharap sa championship round ang mag­karibal na Ateneo at De La Salle, pero limang beses lang sa UAAP.

Pang-anim na pagkikita na ng Blue Eagles at Green Archers ngayon sa simula ng best-of-three finals ng UAAP Season 80 men’s basketball tournament.

Sa Mall of Asia Arena ang bakbakan.

Lamang sa head-to-head match sa UAAP finals ang mga taga-Katipunan (3-2) mula 1988.

Isa sa mga matikas at pang-primerong armas ng Ateneo noong ‘88 si Jet Nieto, nagsalpak ng mahalagang dalawang free throw para itulak ang ­Eagles sa 74-70 lead sa endgame.

Makalipas ang halos tatlong dekada, ang kanyang mga anak naman ang nakasuot ng asul na ­uniporme ng Ateneo.

Malaki ang ambag ng kambal na Matt at Mike Nieto sa pagsampa ng Blue Eagles sa Finals, tulad ng kanilang ama ay buhos ang laro kapag nasa court.

“Palaging pinapa­alala sa amin ni Daddy na leave everything on the court and give all our heart para makatulong kami sa team,” hayag ni Matt.

Anuman ang maging resulta ng kanilang serye ay mananatiling nasa isip ng magkapatid ang sina­sabi ng kanila ama.





“Sabi ni Daddy ma­nalo o matalo maging masaya kami, isipin lang namin na masuwerte kami dahil kasama kami sa Ateneo-La Salle finals game,” ani Mike.

Parehong twice-to-beat sa semifinals ang defending champion La Salle at Ateneo.

Sa Game 2 ng semis kinalos ng Blue Eagles ang FEU, habang isang laro lang ang kinailangan ng Green Archers para laktawan ang Adamson.