Bakbakan na! Hubad sa FB ‘yan ba training ng presidente?

Mistulang nag-blind item si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbanat nito sa isang alkalde sa Metro Manila.

Sa kanyang regular ‘Talk to the People’, hindi itinago ng pangulo ang pagkainis sa hindi pinangalanang alkalde dahil sa makailang beses na paninisi sa ibang tao sa kanyang kapalpakan.

Hindi aniya dapat na magpaloko ang mga Pilipino sa ganitong uri ng politiko lalo na aniya sa mga pa-drama nito para sa ambisyong maging presidente.

“It has happened several times, he has blamed other people other than himself. Kayong mga Pilipino, huwag kayong magpaloko diyan sa mga padrama magsalita,”anang pangulo.

Mistula aniyang callboy ang asta ng Metro mayor at nakita nito sa Facebook ang mga larawang naka-bikini ito at sinisilip pa ang maselang parte ng katawan.

“Ang training para lang, parang callboy. Naghuhubad, nagpi-picture, nakabikini tapos ‘yong garter tinatanggal niya, hinila niya, tiningnan niya ‘yong… dapat magsama sila ni Paredes,” dagdag ng pangulo.

Hindi man pinangalanan pero tanging si Manila Mayor Isko Moreno dating actor ang makikita sa internet na naka-swimwear.

Dahil hindi pinangalanan ay tanging smiley emoji ang tugon ni Moreno sa tanong ng media.

Pero inilabas nito ang tinanggap na certificate of recognition (COR) mula sa Department of Interior and Local Government (DILG) na kumilala sa lungsod sa maayos at mabilis na distribusyon ng ayuda

Ito ay kasunod nang binanggit ni Duterte na may Metro Manila mayor na hindi naging mahusay sa distribusyon ng ayuda.

Nabatid na ang COR ay nitong Hunyo 30 lamang ipinagkaloob ng DILG na may lagda pa ni Secretary Eduardo Año na kumikilala na maayos at nakasunod sa tamang panahon ng pagkakumpleto ng ng pagbibigay ng ayuda para mapagaan ang epekto ng coronavirus pandemic sa kanyang constituents.

Ang hakbang ay ginawa ni Moreno matapos sabihin ni Duterte na may Metro mayor ang disorganisado sa pagbibigay ng ayuda, kasabay ng babala na hindi na niya ipauubaya sa local executive ang kapangyarihan na mamahagi ng cash aid para sa mga apektado ng enhanced community quarantine. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)