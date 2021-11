Bakasyon, party inawat ng Palasyo

Pinayuhan ng Malacañang ang publiko na unahin ang kaligtasan są halip na pagplanuhan ang anumang bakasyon, parties o reunions ngayong holiday season kahit bumababa na ang COVID case sa bansa.

Ito ang inihayag ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles sa kabila ng gumagandang sitwasyon dahil nananatili pa rin ang banta ng COVID-19, bukod pa sa nakaambang panganib sa Omicron variant.

Ayon kay Nograles, mahalagang isaalang-alang ang kaligtasan dahil hindi pa nawawala ang banta ng virus kaya mahalagang magpabakuna at samantalahin ang tatlong araw na bayanihan, bakunahan.

“I would go for safety first, safety muna. Safety first for everyone ‘no. Kaya napakaimportante po iyong pagpapabakuna natin ngayon ‘no. Let’s take advantage of these three days National Vaccination Days na magpabakuna na po tayo para to fully protect ourselves and our families, ani Nograles.

Mas mahalaga aniya ang buhay at kaligtasan kaysa kasiyahan kaya dapat na ito ang isaalang-alang ng publiko. (Aileen Taliping)