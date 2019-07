Bakakon! Velasco angayang mag sorry ni Duterte – Cayetano

Gidawat na ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano nga dili malikayan ang pagkabalakon sa politika, apan lahi kung ang Presidente na ang gibinuangan.

Matud sa interview ni Cayetano sa ANC, matud niya nga angayang mangayog pasaylo si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco sa pagpamakak niini nga walay gisulti si Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa term sharing alang sa House Speakership post.

“Okay lang sa akin magsinungaling siya because politicians lie. I was watching him here. But to call the President liar by saying that there’s no such agreement, I’ll not take that sitting down,” pakli ni Cayetano. “Cong. Velasco owes the President an apology and he owes the people na maging mas honest siya.”

Gihingusgan ni Cayetano ang tinguha alang term-sharing sa pagka-Speaker, nga matud niya may set-up na 15-21.

Bout ipasabot ang una nga 15 ka bulan pagdumala maadto ni Cayetano, molingkod usab n si Velasco sulod sa 21 bulan human ni Cayetano.

Apan gipanghimakak kini ni Velasco, matud pa niya nga walay ingon niana nga natuki nila si Duterte.