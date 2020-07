Baka sanay na

Mapapansin nitong mga panahon na maraming oras ang mga tao na dumarami ang nagbibigay ng komentaryo sa social media sa iba’t ibang mga paksa, lalo na hinggil sa takbo ng ating pamahalaan at lipunan. Nakakatuwa ang biglang pagsigla ng pagpapahayag ng mga saloobin dahil ito ay maaring patunay na dumarami ang mga taong gising sa mga nangyayari. Nguni’t kapag sinuri natin ang mga pahayag, marami rin makikitang mga katangian na sumasalamin sa mga hindi kanais-nais sa ating lipunan.

May mga komentaryo na tila ang may-akda mismo ay hindi naiintindihan ang sinasabi o gustong iparating. Marahil inuulit lamang nila ang narinig sa kanilang mga hinahangaan. At dahil, para sa kanila, sumasang-ayon sa mga kagustuhan ng kanilang mga idolo, para sa kanila, tama na rin. Hindi magandang kagawian ito sapagka’t hindi sila nakakapag-isip para sa sarili nila at isinusuko nila ang kanilang boses. Nabibigyan nila ng labis na kapangyarin ang kanilang mga idolo para sabihin kung ano ang tama at mali, kung ano ang nararapat at hindi.

Ganito ang malawakang kultura sa pagpili ng mga tatangkiliking kumpanya, produkto, at maging ating mga ihahalal na mga pinuno. Dito nagmumula ang lakas ng isang tao bilang endorser, o taga-rekomenda. Ganoon pa man, ang maaring magandang katangian nito ay ito ay nag-uugat sa paghanga o mataas na respeto at hindi dahil sa anumang konsiderasyong pinansyal.