Mababakas sa mga katagang ‘baka sakali’ ang katangian ng karamihan sa mga Filipino na iasa sa tadhana ang mangyayari sa buhay, kung hindi man ang bahagi ng buhay.

Baka sakali. Hindi kasama sa plano pero baka sakaling mangyari. Kung magiging pandiwa o verb, pagbabaka-sakali. Pinakamalapit na siguro nitong kahulugan sa Ingles ang ‘taking chance.’

Magbabaka-sakali sa Maynila para humanap ng trabaho. Baka sakaling may trabaho. Baka sakaling kailangan ang mayroong kakayahang gaya ng sa iyo.

Madaling magkubli sa pagbabaka-sakali. Madaling umasa sa baka sakali. Itong baka sakali ay para ring paghahanap ng kapalaran.

Maraming ulit na na­ting ginamit ang hiwaga ng baka sakali, sa ating sarili man o sa lipunan. Baka sakaling magbago na ang masamang ugali ng kasintahan kaya pagbibigyan. Baka sakaling magbayad na ng utang kaya dinagdagan ang pautang. Baka sakaling kaya mo nang magmahal, kaya muling sinubukan.

Baka sakaling mapadaan ka saan man. Baka sakaling makita ang kaibigan. Baka sakaling makabati ang kaaway.

Ang mahirap lang ay kung ia-apply sa politika, baka sakaling hindi na magnanakaw, baka sa sakaling matupad na ang pangako. Baka sakali, at ito ang masid­hi, mapaunlad na tayo ng politiko. Lagi nang bigo ang baka sakali sa politika. Nakasadlak pa rin tayo.

Ang pagbabaka-sakali ay pagpaplano nang hindi lubusan. Ito yung nag-iiwan ka ng kaun­ting allowance sa baka sakali. Para bang umaasa pero hindi. Baka sakali.

Ang pagbabaka-sakali ay lugar para sa hindi inaasahan. Magdadala ako ng payong mamaya dahil baka sakaling umulan. Walang masama maliban sa may kaunting dala-dalahan. Pero hindi ba, ganito ang buhay?

Nagpaplano tayo, oo, pero nagbibigay pa rin ng puwang sa pagsablay. Para itong pagkakaroon ng Plan B o Plan C kung sakaling pumalpak ang Plan A. Dahil totoong maraming factor o salik ang maaa­ring maging dahilan para hindi mangyari ang kahit anong mahigpit na plinano. Nasa pagitan nito ang baka sakali.

Hindi lang basta umaasa sa tadhana ang nagbabaka-sakali. Praktikal ito sa mga taong nagpla-plano. Kung baga, handa sa anumang mangyayaring hindi inaasahan. Ginawa ang lahat ng nararapat at magtira ng para sakaling pumalpak. Pero hindi ba, ang naghahanda para sa hindi inaasahan ay umaasa na rin?

Maganda itong pagbabaka-sakali. Ang mahirap lang ay kung puro pagbabaka-sakali na lang ang ginagawa. Wala nang paghahanda. Iasa sa kapalaran o tadhana. Kaya ang ganitong uri ng pagbabaka-sakali ay malapit na pinsan ng ‘bahala na.’

Kung baga, gamitin lang nang katamtaman ang baka sakali. Mag-iwan sa maninipis na pagitan ng magagandang balakin. Nariyan ang baka sakali na kung sakaling mangyari nga, at least, may plano kahit papaano.

Ganito ang buhay. Madaling iasa sa baka sakali at kapalaran. Pero dapat, planuhin ang magaganap kahit hindi siyento por siyentong matutupad.

